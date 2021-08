Nederlander Robin Frijns heeft samen met Ferdinand von Habsburg en Charles Milesi tijdens de 24 uur van Le Mans de zege gepakt in de LMP2-klasse. Hij zag hoe de auto van WRT-teamgenoten, op dat moment aan de leiding, in de laatste ronde stilviel waardoor Frijns als debutant de zege wist te pakken.

De zege in de hypercar-klasse, de opvolger van de LMP1, ging zoals verwacht naar Toyota. Kamui Kobayashi, MIke Conway en José Maria Lopez kwamen na 24 uur als eerste de finish over. Dat deden ze met hun Toyota-collega’s Brendon Hartley, Sebastian Buemi en Kazuki Nakajima aan hun zijde.

De Alpine van Nicholas Lapierre, Andre Negrao en Matthieu Vaxiviere kwam op flinke achterstand als derde binnen. De twee auto’s van Glickenhaus werden vierde en vijfde waarmee het gehele Hypercar-veld dus het einde van de race wist te halen.

Ferdinand Habsburg, Robin Frijns en Charles Milesi. Foto: BSR Agency

De ontknoping in de LMP2-klasse was dus spraakmakend te noemen. Niets leek een zege voor de WRT-auto van Louis Deletraz, Robert Kubica en Ye Yifel in de weg staan, zij hadden de leiding met nog twee uur te gaan overgenomen van hun teamgenoten. Tot hun auto uitgerekend in de laatste ronde van de wedstrijd stil kwam te staan.

Op de streep werd Frijns nog bijna verschalkt door Team Jota, in druk verkeer bleef de Limburger uiteindelijk na 24 uur scherp en had hij slechts zeven tienden over op de nummer twee. De man met de finishvlag, traditioneel op het asfalt, kon daarbij van geluk spreken dat hij niet geraakt werd door Frijns. Renger van der Zande eindigde met Alex Brundle en Jakub Smiechowski knap als vijfde in de LMP2. Kersvers Formule E-kampioen Nyck de Vries sloot de 24 uur als achtste af.

In diezelfde klasse deed Racing Team Nederland van Giedo van der Garde, Job van Uitert en Frits van Eerd het met een elfde klassering ook prima. In de Pro/Am, de klasse waarbij een amateur meerijdt, werden zij tweede. En er was nog meer Nederlands succes, in de GTE-klasse werd Nicky Catsbrug met Antonio Garcia en Jordan Taylor tweede. Zij waren met hun Corvette lange tijd in een spannende strijd verwikkeld maar kwamen 41 seconden tekort op James Calado, Alessandro Pier Guidi en Côme Ledogar van Ferrari.

