In het donker voltrekt zich misschien wel het meest mythische moment van elke Le Mans. ’s Nachts over het Circuit de la Sarthe racen blijft, ook los van de mooie plaatjes, bijzonder. Of het nou de eerste of de tiende keer is. Je voelt het in je wezen, in al je zintuigen. “De focus en adrenaline ’s nachts, dat was compleet nieuw voor me.”

Zeven keer stond Brendon Hartley al aan de start van de 24 Uur van Le Mans. Twee keer wist hij de endurance-klassieker te winnen. In 2017 en 2020. Vraag hem echter naar wat Le Mans zo speciaal maakt, en een van de eerste dingen waar hij naar teruggaat – naast het nauwe samenwerken met het team – is het nachtwerk. “’s Nachts racen op Le Mans is gewoon zo uitzonderlijk. De eerste keer dat ik ooit ’s nachts racete, was ook op Le Mans”, gaat hij terug naar 2012, zijn debuut. “Ik was er gelijk helemaal dol op.”

Het gevoel is lastig onder woorden te brengen, maar in de Paddockpraat-podcast van FORMULE 1 doet Toyota-coureur Hartley toch een poging. “Je zintuigen worden om te beginnen een stuk scherper. Als je ’s nachts op Le Mans racet, voelt het alsof je duizend mijl per uur gaat. Dat is natuurlijk niet zo, maar dingen schieten constant je gezichtsveld in en uit.” Denk aan de tientallen andere auto’s; de knipperende koplampen, het rood van de remlichten. De mix van verlichte baandelen met het pikdonker van de andere sectoren op het semi-stratencircuit. Zelfs de geur is een prikkel. “Je ruikt de mensen die ’s nachts staan te barbecueën, je ziet de rook die over het circuit trekt.”

“Het niveau van focus dat je ’s nachts nodig hebt, de adrenaline, was die eerste keer compleet nieuw voor me”, vertelt Hartley. Qua focus is het hoe dan ook 24 uur, dus ook overdag, messcherp zijn. “There’s never a dull moment. Het is zeldzaam dat je door de Porsche-bochten gaat zonder bijvoorbeeld een GT-auto in te halen. Je denkt continu: ‘wie is de bestuurder? Heeft hij me gezien? Kan ik er veilig langs, of beter even wachten? En kan ik het me veroorloven te wachten?’ Je weegt het risico constant af. Er kan zoveel fout gaan.” En natuurlijk heb je geluk nodig om te winnen. “Al maak je dus ook je eigen geluk.”

Tranen in de pitbox

Van alle indrukken tot hoe uitputtend de race is, Le Mans raakt je, zegt Hartley. Van de tradities eromheen – ‘tijdens de rijdersparade voel je je een superster zonder dat te zijn’ – tot alle fans en de lange opbouw naar de 24-uursrace. “Dat maakt het een achtbaanrit. Omdat Le Mans als evenement zo lang duurt, wordt het alleen maar meer emotioneel. Aan het eind van de race – of je nou hebt gewonnen of verloren – zie je volwassen mannen die tot tranen zijn geroerd.”

Hartley weet nog hoe emotioneel hij was toen hij in 2017, destijds met Porsche, tijdens een zeer memorabele Le Mans zijn eerste zege pakte. “Na mijn laatste stint voelde ik de emotie al toen ik uit de auto klauterde. Het overkwam me gewoon, door alle druk en een soort opluchting. Ik stond met mijn vrouw in de pitbox en de tranen stonden in mijn ogen terwijl mijn teamgenoten nog twee stints moesten doen. Zulke emoties heb ik nooit in een andere raceklasse gevoeld.”

Podcast: Hartley over verliefd worden op Le Mans, winnen en Toyota’s hypercar

De 24 Uur van Le Mans start zaterdag om 16:00 uur Nederlandse tijd. De race is bij RLT7 en Eurosport te zien.

