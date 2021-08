In een nieuwe Paddockpraat Special van FORMULE 1 Magazine blikt Toyota-coureur Brendon Hartley vooruit op de aanstaande 24 Uur van Le Mans én het begin van het hypercar-tijdperk. Verder diept Hartley herinneringen op aan zijn twee eerdere Le Mans-zeges, vertelt wat de enduranceklassieker zo speciaal maakt en gaat in op hoe het is om deel uit te maken van het Nederlands getinte Toyota Gazoo Racing.

(Klik hier voor Spotify, iTunes of Google podcast)

Luister ook: Podcast: Marcus Ericsson: ‘Indycar is meer old school dan de F1’

De Grand Prix van Nederland vindt plaats van 3 tot en met 5 september in Zandvoort. Bereid je optimaal voor op de terugkeer van de Formule 1 naar de duinen met de Dutch GP Box van FORMULE 1 Magazine.