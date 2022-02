De nieuwe generatie Formule 1-bolides vereist een ‘verfijnde rijstijl’, denkt Williams-coureur Alexander Albon. De Britse Thai is benieuwd hoe de auto’s, die nu ‘een stuk meer bewegen’, zich op hobbelige circuits zullen gedragen.

De coureurs konden op het Circuit de Barcelona-Catalunya wat gewend raken aan de nieuwe bolides. Het grondeffect is terug en dat heeft ook zo zijn gevolgen voor de wegligging van de bolides, maar ook de topsnelheid zou een stuk hoger moeten liggen dan de vorige generatie bolides. Toch hebben meerdere coureurs aangegeven dat de auto niet zo heel anders aanvoelt. Alexander Albon denkt dat de nieuwe bolides wel wat aanpassingen van de coureurs vragen.

“De banden zijn behoorlijk anders en daar moeten we ook wel wat van leren”, zegt Albon tegen Motorsport.com. “Het andere is dat de auto’s een stuk meer bewegen. Je hebt wat meer verfijning nodig voor het besturen.”

“Als je eenmaal op de limiet zit moet je wat preciezer zijn als je deze bolides bestuurt”, voegt Albon toe. “Ik ben benieuwd hoe de auto’s zich gedragen als je op de limiet zit. Het voelt bijna als een Formule 2-auto, zoals deze zich gedraagt. Maar met de bochtensnelheid van de Formule 1 voelt het niet zo onbekend. We zijn in Barcelona, dat is een glad circuit. Ik weet dus niet of dat verandert als we naar een circuit als Austin gaan”, doelt hij op het feit dat dat circuit zeer hobbelig is. “We zullen het wel zien.”

Foto: Motorsport Images