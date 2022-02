Alexander Albon wil zijn nieuwe team Williams helpen met de kennis die hij in zijn tijd bij Red Bull heeft opgedaan. De Britse Thai hoopt zo ‘de manier van werken bij Red Bull’ bij te brengen en het team vooruit te helpen.

Albon kwam in 2019 bij Toro Rosso, nu AlphaTauri, terecht en liet direct een sterke indruk achter waardoor hij de opstap mocht maken naar Red Bull. Daar vielen de prestaties wat tegen en na anderhalf jaar moest hij zijn zitje afstaan aan Sergio Pérez. Albon was vorig jaar de reserve- en ontwikkelingscoureur van Red Bull en werkte hard achter de schermen, maar wilde graag weer aan het echte werk beginnen. Bij Red Bull was er geen plek meer, maar dat team wilde hem graag aan een fulltime-zitje helpen. Die vonden zij bij Williams, waar Albon dit seizoen de opgedane kennis bij Red Bull zal meenemen.

“Natuurlijk ga ik alles geven wat ik weet, maar ik ben tegelijkertijd geen aerodynamicus, ik weet niet hoe de achtervleugel er op de RB18 uitziet”, legt Albon uit. “Ik ken enkel het gevoel. De simulator is best simpel. Je hebt twee wielen voor je en je zit in de monocoque. Het is wat dat betreft moeilijk, maar ik denk dat ik Williams vooral de manier van werken bij Red Bull zal bijbrengen.”

“Daar komt bij dat auto’s karakteristieken hebben,” vervolgt Albon, “zelfs als de regels zo veel veranderen als nu hebben ze altijd de neiging om hun kleine subtiliteiten in de auto’s te behouden. Het is heel normaal dat dat gebeurt.”

“Ik heb een goed gevoel waarom de Red Bull snel was en weet hoe ze de rondetijd uit de auto hebben gehaald en tegelijkertijd weet ik waarom de Williams op sommige plekken snel was en ik kan zien hoe deze dingen zich ontvouwen. Het is die balans van het gebruiken van die kennis die ik heb om ons competitiever te maken”, besluit Albon.