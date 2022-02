De nieuwe regels komen goed uit voor Alexander Albon, denkt de Williams-coureur zelf. Na een jaar afwezigheid keert hij weer fulltime terug in de Formule 1 en het zal wat tijd kosten om daar weer aan te wennen, maar de nieuwe regels zorgen voor ‘een gelijker speelveld’.

Het zal voor Albon weer even wennen worden om fulltime in de Formule 1 te racen. De Britse Thai reed anderhalf jaar voor Red Bull, maar moest vorig jaar zijn zitje aan Sergio Pérez afstaan. Bij zusterteam AlphaTauri was geen plek meer en dus restte Albon niets meer dan een reserverol. Hij heeft flink wat uren in de simulator gezeten voor Red Bull, maar mag bij Williams weer voor het echte werk gaan.

Lees ook: Williams FW44: knipoog naar het verleden, maar vooral focus op nieuwe toekomst

“Ik denk dat het enige waar je een beetje aan moet wennen het gebrek aan ronden is”, zegt Albon vooruitblikkend op het nieuwe seizoen. Dinsdag stapte Albon al in voor de shakedown in Silverstone, volgende week kan hij wat meer serieuze meters rijden bij de shakedown in Barcelona. Dat het een kwestie van wennen wordt, zag Albon ook al bij Alpine-coureurs Esteban Ocon en Fernando Alonso, die na een tijdje weer terugkeerden. “Als je naar Esteban en Fernando kijkt, dan zie je dat het wat tijd kostte om wat minder roestig te worden.”

Lees ook: Steun van Mercedes en Hamilton, maar ook bodyguards voor Latifi na doodsbedreigingen

“Deze auto’s zijn lastig om te besturen, zeker als je op de limiet rijdt”, voegt Albon toe. “Ik denk dat deze reset wel goed uitpakt voor mij. Iedereen begint met een schone lei, dus het speelveld is gelijker. Het is onvermijdelijk dat ik de zes testdagen die ik officieel heb gehad, vooral zal moeten gebruiken om vertrouwd te raken met de auto, zo vertrouwd als ik maar kan zijn zodat ik klaar ben voor het seizoen.”

Wil jij in 2022 naar een Grand Prix? Bestel dan nu tickets via onze shop!