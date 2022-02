Nicholas Latifi kon op de zeer welkome steun van Mercedes en Lewis Hamilton rekenen na de doodsbedreigingen die hij vorig jaar ontving, maar nam toch ook het zekere voor het onzekere door extra beveiliging te regelen. “Er hoeft maar één dronken fan tussen te zitten.”

Dat vertelt Latifi aan onder meer Autosport. Latifi crashte vorig jaar in de slotfase van de Formule 1-finale in Abu Dhabi, waarna er een safetycar nodig was. De afwikkeling van de safetycar-procedure geschiedde vervolgens op controversiële wijze en mogelijk niet volgens het boekje, wat Max Verstappen de kans gaf op verse banden de zege én de titel te pakken van de daarvoor in Abu Dhabi ongenaakbare Hamilton.

Gestoorde fans beschimpten Latifi daarna op social media en bedreigden hem zelfs met de dood. De Canadees liet destijds al weten wel gewend te zijn aan wat haat op social media, maar ‘geschokt’ te zijn door de doodsbedreigingen. Hoewel deze hele saga voor zijn gevoel inmiddels achter hem ligt, vertelt Latifi nu dat hij het wel serieus heeft opgenomen.

“Toen ik een aantal dagen na de race in Abu Dhabi terug was in Londen (zijn woonplaats, red.) had ik wel wat extra beveiliging geregeld voor een aantal zaken. Zo heb ik bijvoorbeeld bodyguards meegenomen toen ik met mijn vriendin naar het Winter Wonderland ging. Het klinkt misschien grappig of gek, maar we namen de risico’s serieus”, vertelt Latifi.

“Je weet uiteindelijk namelijk niet hoe serieus mensen het menen”, zegt hij over de doodsbedreigingen. “Er hoeft maar één dronken fan tussen te zitten die je tegenkomt, of dat je op het vliegveld tegen iemand aanloopt die onder het invloed van het een of ander is. Soms is een kans van één op de miljoen genoeg”, weet hij.

Wat Latifi dan wel weer goed doet, is alle steun die hij vanuit de sport zelf ontving. Waaronder van Mercedes en Hamilton. “Lewis stuurde me een paar dagen na Abu Dhabi een bericht. Daarnaast kreeg ik ook van andere mensen bij Mercedes berichten die me steun gaven. Veel teams en coureurs steunden me ook openlijk op social media. Dat was mooi om te zien.”