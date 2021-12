Nicholas Latifi is sinds de gebeurtenissen in Abu Dhabi vorige week via sociale media het doelwit geweest van extreme haat. Dat heeft de Williams-coureur laten weten in een open brief, Latifi zegt wel wat gewend te zijn maar is geschrokken van de “extreme haat, het gescheld en zelfs doodsbedreigingen”.

De Canadees crashte in de slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi en veroorzaakte daarmee de allesbeslissende safety car-situatie waarna Max Verstappen in de allerlaatste ronde het kampioenschap wist veilig te stellen. “Toen de race was afgelopen, voelde ik al aankomen hoe het er aan toe zou gaan op de social media. Het feit dat ik voelde dat het misschien maar beter was om op Instagram en Twitter van mijn telefoon te verwijderen, zegt wel genoeg over hoe de online wereld in elkaar steekt tegenwoordig.”

“Ik ben wel vaker het doelwit geweest van online gescheld en dergelijke, dat hoort er schijnbaar allemaal bij en ik ben wel wat gewend. Iedere atleet die op een mondiaal niveau acteert, krijgt ermee te maken. (…) We hebben het al vaak gezien, een incident wordt buitenproportioneel groot gemaakt en het brengt het slechtste in die zogenaamde fans naar boven. Ik ben geschokt door de extreme toon van de haat, het gescheld en zelfs de doodsbedreigingen die ik heb gekregen.”

De Williams-coureur zegt dat men hem verweet voor een gevecht te gaan terwijl er niets op het spel stond. Latifi duelleerde tot zijn crash namelijk met Mick Schumacher. “Het maakt niet uit of ik voor overwinningen, podiums, punten of de laatste plek vecht, ik geef net als iedere coureur op de grid altijd alles tot de finishvlag. Als je dat niet snapt of er niet eens mee bent, dan is dat prima. Maar degene die zo extreem schelden of bedreigingen aan mij doen of mijn naasten, dat zijn geen echte fans.”

Verder zegt Latifi het er niet bij te laten zitten. “Het heeft me alleen maar gesterkt in de gedachte dat je hier samen tegen op moet treden en ook andere mensen die doelwit zijn van online pesten moet steunen. Ik zal zij die zo tekeer gaan nooit overtuigen, ze zullen deze brief misschien nog wel tegen me gebruiken, maar dit kon ik niet negeren. Ik moet het benoemen.”

“Als ik hiermee één iemand help, dan is dat al winst. Sport hoort mensen samen te brengen. Het is mijn goede voornemen voor het nieuwe jaar om hier iets aan te doen. Wees goed voor elkaar, fijne feestdagen!”

