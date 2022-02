Nicholas Latifi heeft voor zijn gevoel de doodsbedreigingen en andere haatvolle reacties na de Grand Prix van Abu Dhabi een plekje kunnen geven. De Canadees zegt zich eroverheen gezet te hebben en kan niet wachten op het nieuwe seizoen: “Dat geeft de mensen weer wat anders om over te praten.”

Latifi speelde onbedoeld een cruciale rol in de titelstrijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. Hamilton koerste af op de zege in Abu Dhabi en zou daarmee zijn achtste wereldtitel winnen, totdat Latifi met enkele ronden te gaan met een crash een safetycar-fase veroorzaakte. Verstappen maakte een pitstop, Hamilton reed door. De race werd met één ronde hervat, precies genoeg voor Verstappen om de Brit in te halen en in de laatste ronde van de race én het seizoen zijn eerste titel te veroveren.

Na die race moesten met name wedstrijdleider Michael Masi en Latifi het ontgelden. Latifi gaf in een bericht op sociale media aan dat hij zelfs te maken kreeg met doodsbedreigingen en veel haatvolle reacties van fans. “Ik ben geschokt door de extreme toon van de haat, het gescheld en zelfs de doodsbedreigingen die ik heb gekregen”, schreef hij destijds. “Het maakt niet uit of ik voor overwinningen, podiums, punten of de laatste plek vecht, ik geef net als iedere coureur op de grid altijd alles tot de finishvlag. Als je dat niet snapt of er niet eens mee bent, dan is dat prima. Maar degene die zo extreem schelden of bedreigingen aan mij of mijn naasten doen, dat zijn geen echte fans.”

Enkele weken later heeft Latifi die reacties een plekje kunnen geven. “Voor mijn gevoel ligt dat nu volledig achter me”, zegt Latifi in gesprek met Sky Sports F1 bij de Autosport Awards. “Het waren een aantal lastige dagen met alles wat er speelde. Maar het is onderdeel van de sport. Ik verwachtte al dat zoiets zou gebeuren, zoals ik in mijn bericht op sociale media al aangaf.”

“Maar ik heb me er nu wel overheen gezet”, vervolgt Latifi, die niet kan wachten tot het nieuwe seizoen van start gaat. “Dat geeft de mensen weer wat anders om zich op te focussen en om over te praten”, lacht de Canadees.

