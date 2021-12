Nicholas Latifi komt volgens Williams-kopstuk Dave Robson niets te kort als coureur, maar doet juist iets te veel: nadenken. “Hij zou wellicht wat meer op zijn instinct moeten vertrouwen.”

Dat vertelt Robson aan Motorsport na een 2021 dat hij als ‘iets wisselvalliger dan gehoopt’ omschrijft voor Latifi. “Als team fluctueerde ons kwalificatie- en racetempo ook enigszins”, erkent Williams’ head of vehicle performance, “maar Latifi heeft zeker veel talent als coureur en begrijpt goed wat de auto doet en kan problemen goed verwoorden.”

Tel daarbij op dat er in 2022 compleet nieuwe auto’s geïntroduceerd worden, terwijl Latifi in plaats van George Russell in Alexander Albon ook nog eens een nieuwe teamgenoot naast zich krijgt, en er liggen volgens Robson zeker kansen voor de Canadees.

Instinct

“Hij beschikt over de benodigde kwaliteiten, maar zou wellicht wat meer op zijn instinct moeten vertrouwen”, denkt Robson. In zijn ogen is Latifi namelijk een coureur die altijd diep nadenkt over het rijden. “Dat is misschien ook wel onderdeel van het probleem”, zegt Robson. “Hij heeft de neiging te veel na te denken, is bijna te intelligent om gewoon op gevoel te rijden. Al heeft hij instinct dus zeker.”

Latifi rijdt sinds 2020 voor Williams en gaat in 2022 zijn derde seizoen met het team in. De 26-jarige coureur uit Toronto pakte in de afgelopen campagne zeven punten mee, tegenover zestien voor teamgenoot Russell. Russell, wiens bijnaam vanwege zijn sterke kwalificaties Mister Saturday luidt, won het kwalificatieduel over twee jaar met 36-2.

