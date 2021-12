Een ‘al gepolijste diamant’ die zich bij elk team tot kopman kan ontpoppen: zo omschrijft Williams-teambaas Jost Capito de naar Mercedes vertrekkende George Russell. “Hij is een geweldig verlengstuk voor elke teambaas.”

Volop lof dus voor de jonge Brit van zijn voormalige teambaas, met Williams dat volgens Capito met Russells vertrek ‘een echte kopman verliest’. “Hij is de afgelopen drie jaar in die rol gegroeid”, zegt hij tegen GPFans over Russell. “Hij is een sterke persoonlijkheid en geweldige coureur. Ik weet ook zeker dat hij de kopman zal worden voor elk team waar hij ooit voor zal rijden. Misschien niet gelijk in het begin, maar hij groeit naar die rol toe en is daar enorm goed in.”

Capito sluit zo dus niet uit dat Russell ook bij zijn nieuwe werkgever Mercedes – op termijn – de touwtjes als teamleider in handen zal nemen. Volgens de Williams-topman komt dat door een zeer waardevolle eigenschap en kwaliteit van de jongeling: “Hij is een geweldig verlengstuk voor elke teambaas”, zegt Capito over de als zeer analytisch bekendstaande Russell, die ooit zelfs een PowerPoint-presentatie gaf over waarom hij een Williams-zitje verdiende.

Gepolijste diamant

Dat Russell zich in zijn drie jaar bij Williams wel heeft bewezen en zo op 23-jarige leeftijd al een plekje bij Mercedes heeft verdiend, verrast Capito niet. “Als je hem een ruwe diamant noemt, doe je hem te kort. Hij is een al gepolijste diamant, ook al zit hij nog niet op zijn top. Hij kan denk ik nog beter worden, al is hij nu al een geweldige aanwinst voor elk team, zoals hij ook voor ons was”, vertelt hij Motorsport.

