George Russell zegt dat hij dit jaar veel geleerd heeft van zijn rol als directeur van de Grand Prix Drivers’ Association, de vakbond voor de Formule 1-coureurs. Hij heeft vooral geleerd dat de sport ‘altijd in ontwikkeling’ is en dat het ‘nooit genoeg’ is.

George Russell nam dit jaar de taken van Romain Grosjean over als directeur van de GPDA, nadat de Fransman van de Formule 1 naar de IndyCar stapte. De GPDA is een vakbond voor de Formule 1-coureurs die onder leiding staat van Russell, Sebastian Vettel en Alexander Wurz.

Na zijn eerste jaar als directeur van de GPDA zegt Russell veel te hebben geleerd. “Ik zou zeggen dat ik geleerd heb dat er veel meer is dan je op het eerste gezicht zou zeggen”, zegt Russell. “Ik heb geleerd dat je altijd leeft en leert van situaties en dat de sport voortdurend in ontwikkeling is en dat het nooit genoeg is, als dat logisch klinkt?”

“Je streeft altijd naar meer, het veiligheidsaspect is het belangrijkste en ik denk dat er de laatste tijd veel over gesproken wordt om de egels te verbeteren en zo de races beter te maken”, voegt Russell toe. Het was volgens hem af en toe ontzettend druk, maar soms was er ‘niets te doen’. “Het hangt allemaal af van de situatie en wat er op dat moment in de autosportwereld gebeurt en hoe we bepaalde situaties kunnen proberen te verbeteren.”

“Op persoonlijk vlak heb ik echt genoten van de betrokkenheid en het heeft mijn ogen geopend voor dingen die verder gaan dan alleen maar zo hard mogelijk proberen te gaan op een circuit en proberen een impact te hebben voor iedereen in de autosport”, besluit de Brit.

