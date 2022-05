Het blijkt dé magische truc te zijn voor Alexander Albon om punten te pakken: zijn haar rood verven. De Williams-coureur pakte in Miami opnieuw punten voor zijn nieuwe team en stelt dan ook dat updates aan de auto nutteloos zijn: “Je hoeft alleen je haar te verven.”

Op donderdag verscheen Albon weer met wat rood geverfd haar in Miami. Dat deed hij in Australië ook al en dat bracht hem geluk: hij pakte daar zijn eerste punt voor Williams. In Imola ging het weer fout voor de Britse Thai, die merkte dat zijn rode haar al wat minder rood kleurde. Daarom besloot hij voor Miami om het weer te laten verven en, jawel, hij scoorde twee punten (hij werd na de race naar P9 gepromoveerd door een tijdstraf voor Fernando Alonso) in Miami.

“Updates zijn niet nodig, je hoeft alleen je haar te verven”, grapt Albon daarop bij Sky Sports F1. “Om eerlijk te zijn hadden we al het hele weekend de snelheid. De kwalificatie was de anomalie en we waren gefrustreerd dat we achttiende waren. In de race stonden we erbij en haalden we de auto’s voor ons in.”

Net als racewinnaar Max Verstappen geeft Albon aan dat het een fysiek zware race was. “Dit was van het niveau Singapore”, vergelijkt de Williams-coureur. Daar worden normaliter de hoogste temperaturen van het jaar bereikt en tikken de coureurs bijna de twee uur aan. “Vrij meedogenloos. Je managet de banden en zodra je pusht wordt het moeilijk.”

Albon is hoe dan ook tevreden met het resultaat, zijn tweede puntenfinish voor Williams. “Ik heb het gevoel dat ik het beter doe dan een paar jaar geleden. Ik heb een team om me heen gebouwd en heb mensen dicht bij me en bij Williams. Ik voel me meer ervaren dan ooit en voel me beter dan ooit. Williams zit in de lift”, aldus Albon.

MIAMI INTERNATIONAL AUTODROME, UNITED STATES OF AMERICA – MAY 08: Alex Albon, Williams FW44 during the Miami GP at Miami International Autodrome on Sunday May 08, 2022 in Miami, United States of America. (Photo by Carl Bingham / LAT Images)