Alfa Romeo is na de eerste vijf races van het seizoen tevreden met de racevaardigheden van rookie Guanyu Zhou. Maar er is altijd ruimte voor verbetering en volgens hoofdingenieur Xevi Pujolar is dat de kwalificatie: “Dat is zijn enige probleem.”

Zhou kende op zaterdag de nodige pech in de kwalificatie, waar hij aan een tijdsverbetering bezig was maar in de laatste sector gehinderd werd door verkeer. Zodoende moest hij van de zeventiende plek starten in de race en hij leek daarin de snelheid te hebben om naar voren te komen, maar moest zijn Alfa Romeo al na zeven ronden in de garage parkeren.

Oorzaak daarvan was een waterlek na de eerste ronde, verklaart hoofdingenieur Xevi Pujolar. “We hebben een paar dingen geprobeerd, maar het lukte niet om er bovenop te komen. We moesten de auto stoppen, anders hadden we de motor beschadigd.”

Lees ook: Bottas liet zich afleiden door duellerende Mercedes-coureurs: ‘Remde te laat’

Zijn race zat er dan misschien vroeg op, Pujolar is onder de indruk van de verrichtingen van Zhou. “Ik denk dat zijn enige probleem de kwalificatie is,” zegt Pujolar. “Het verliep allemaal niet soepel in Q1 en we verloren het potentieel om door te gaan. Hij had de potentie om op zijn minst Q2 te halen, dat weet hij. Maar in de race vocht hij met iedereen – zijn vechtkunsten zijn echt goed”, prijst Pujolar Zhou.

“We zijn er vrij zeker van dat hij hier in de punten zou zijn geëindigd als we de auto niet hadden moeten parkeren”, voegt Pujolar toe. “In elke race, als hij met iemand vecht, haalt hij de ander in. Hij is niet iemand die vijftien ronden nodig heeft om in te halen. Hij ziet de kans en haalt in”, aldus de Spaanse ingenieur.

Foto: Motorsport Images