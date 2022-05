Valtteri Bottas gooide in de slotfase van de Grand Prix van Miami de vijfde plek weg, maar de Alfa Romeo-coureur geeft toe dat hij zich liet afleiden door de duellerende Mercedes-coureurs in zijn spiegels: “Ik voelde dat ik de deur moest dichtgooien.”

Bottas lag lange tijd vijfde maar voelde in de slotfase van de Grand Prix van Miami de druk van de Mercedes-coureurs achter zich. De Fin verdedigde hard en zag in zijn spiegels dat George Russell en Lewis Hamilton om de zesde plek streden, maar maakte vervolgens in bocht 17 zelf de fout waardoor zij allebei aan hem voorbij konden gaan.

“Toen George Lewis aan het inhalen was, volgde ik hen een beetje in de spiegels en toen zij dichterbij kwamen voelde ik dat ik de deur moest dichtgooien”, legt Bottas het kostbare foutje uit. “Ik remde een fractie te laat, miste de apex een beetje en kwam toen op het vuile gedeelte van het asfalt terecht. Ik ging erg langzaam, onderstuurde en raakte de muur. Gelukkig beschadigde ik niks en liep ik geen lekke band op.”

Bottas hoopte voorafgaand aan de race een top vijf te pakken en dat zat er zonder dat moment in bocht 17 ook in. “Het is jammer. We hebben goede punten gescoord die superbelangrijk zullen zijn voor het kampioenschap, we hebben laten zien dat we het gevecht aan kunnen gaan met iedereen in het middenveld. Het ligt allemaal dicht bij elkaar en de ontwikkeling zal belangrijk zijn om in dit gevecht te blijven”, aldus de Fin, die alsnog tevreden kan zijn met de zevende plek. Bottas staat na vijf races op de achtste plek in het kampioenschap, Alfa Romeo heeft de vijfde plek bij de constructeurs in handen.