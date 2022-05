Valtteri Bottas heeft de smaak goed te pakken na zijn kwalificatie in Miami, waar hij de vijfde tijd klokte. De Finse Alfa Romeo-coureur wil in de race namelijk ook minstens voor een top vijf gaan.

Het was een gemengde kwalificatie voor Alfa Romeo. Guanyu Zhou werd in zijn snelle ronde gehinderd door verkeer en kon na Q1 al uitstappen, maar Valtteri Bottas had de snelheid er goed in zitten en nestelde zich in Q3. Daar bleek dat de Alfa Romeo competitief kan zijn, aangezien Bottas de vijfde tijd noteerde en zo ‘best of the rest‘ was, met oud-teamgenoot Lewis Hamilton achter zich.

“Ik ben zeer tevreden met de prestatie van vandaag”, zegt Bottas. “Het was een geweldig herstel van gisteren, toen we geen gemakkelijke dag hadden”, doelt hij op het missen van de gehele tweede vrije training na een crash in de eerste. “Mijn dank gaat uit naar het team.”

Lees ook: Leclerc troeft Sainz af in spannende strijd om pole voor GP Miami, Verstappen derde

“We stonden vandaag voor een zware klus: we hadden een goede derde vrije training, wisten welke kant we op moesten gaan met de afstelling en de auto was heel snel”, vervolgt Bottas. “Het kwam daarna op mij neer om een goed ritme te vinden en die had ik gevonden toen we naar Q3 gingen. Ik genoot echt van de laatste ronde in Q3!”

Bottas start dus achter de Ferrari’s en Red Bulls, maar weet dat zij niet het doel zijn in de race. “Het wordt lastig om met hen te vechten, maar dit is racen dus je weet nooit wat er gaat gebeuren. We moeten ons gewoon op onze race focussen en als er kansen zijn, moeten we die pakken. De race wordt een uitdaging, het zal een hete en zweterige race worden. We hebben een goede auto, we kunnen in de top van het middenveld rijden. Een finish in de top vijf moet ons doel zijn”, aldus de strijdlustige Fin.