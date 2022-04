Even leek Fernando Alonso te kunnen verrassen in de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië, maar een crash voorkwam een mogelijke poleposition voor de Alpine-coureur. Daar baalt hij uiteraard van, ook omdat het zijn kansen voor zondag beperkt: “We hadden voor het podium kunnen gaan.”

Alonso kwam in zijn snelle ronde in Q3 tot op een tiende van Max Verstappen in de eerste sector, maar noteerde vervolgens de snelste tweede sectortijd. Hij stormde zo op een onverwachte poleposition af, maar toen werden plots de rode vlaggen gezwaaid voor de Spanjaard. Zijn Alpine stond in de bandenstapel in bocht 11, waardoor zijn kans op poleposition vervloog en hij genoegen moest nemen met de tiende startplek.

Na de crash maakte Alonso op de boordradio melding van een hydraulisch probleem, waardoor hij niet kon terugschakelen, wat op de onboard bevestigd werd. “Ik verloor de hydrauliek waardoor ik niet kon schakelen en ik verloor ook de stuurbekrachtiging”, legt Alonso de oorzaak van de crash uit. “Ik denk dat we vandaag voor poleposition hadden kunnen gaan”, verzucht de tweevoudig wereldkampioen, die in plaats van een één achter zijn naam een tien ziet staan.

Lees ook: Kwalificatie in Melbourne kleurt rood: pittige crashes en pole Leclerc voor Verstappen

“Ik heb al jaren op die kans gewacht”, vervolgt Alonso. “Het is ongelofelijk dat we zoveel pech hebben gehad in de eerste drie races. Dit was waarschijnlijk een van de beste weekenden sinds jaren. Dit is frustrerend”, baalt de ervaren Spanjaard.

Alonso weet ook dat de punten pas op zondag worden verdeeld, al had een betere startpositie uiteraard wel geholpen. “We zullen wel voor punten gaan. Ik denk dat er een podium in had gezeten voor ons dit weekend.” Kortom: “We hebben opnieuw een kans gemist.”