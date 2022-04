Na ’twee geweldige weekenden’ staan er slechts twee punten achter de naam van Fernando Alonso, die daarvan baalt maar hoopt dat hij later dit seizoen juist wat meer geluk krijgt.

Alpine staat na twee races vijfde bij de constructeurs met zestien punten. Maar slechts twee daarvan komen van Alonso, dankzij een negende plaats in Bahrein. Teamgenoot Esteban Ocon deed het met de zevende en zesde plek een stuk beter, al heeft Alonso in Saoedi-Arabië de nodige pech gehad.

“Ik heb twee geweldige races gehad”, vertelt Alonso tegen Motorsport.com. “In Bahrein hadden we helaas een verkeerde strategie voor wat betreft de bandencompound waarop we begonnen. We startten op een gescrubd setje en dat compromitteerde mijn hele race, en dat met een motor die ook nog niet helemaal geweldig was.”

Lees ook: Alonso en Ocon ‘gaven de fans wat ze wilden zien’: ‘Je moet ze laten racen’

In Saoedi-Arabië ging het een stuk beter voor Alonso, totdat de Renault-motor ermee ophield. “Ik was erg snel in de kwalificatie. Ik had wat pech. Sommige coureurs hadden geen nieuwe banden in Q3 en de gescrubde set was helaas de snelste. We moesten daarom wat auto’s inhalen om weer op onze natuurlijke positie te komen. Dat was de vijfde of zesde plek. Het is teleurstellend dat we slechts twee punten hebben na twee geweldige weekenden.”

“De snelheid lijkt een beetje beter dan de resultaten vertellen”, vervolgt Alonso. “We hebben wat punten cadeau gedaan aan de coureurs achter ons. We hebben nog een lange weg te gaan, het geluk zal terugkeren en hopelijk krijgen wij in de toekomst wat cadeaus”, besluit de Spanjaard.