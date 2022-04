Fernando Alonso wil nog niet denken aan (voor de tweede keer) stoppen met de Formule 1. De 40-jarige Spanjaard zegt ‘nog veel te bieden’ te hebben en geniet voor nu te veel van de Formule 1 om ermee te stoppen, maar: “Ik zal niet eeuwig racen.”

Na een aantal tegenvallende jaren bij McLaren nam Alonso eind 2018 afscheid van de Formule 1. Hij reed in de tussentijd in de IndyCar, de Dakar en het World Endurance Championship. Vorig jaar keerde hij terug na twee jaar afwezigheid. Hij maakte er geen geheim van dat hij enkel wilde terugkeren als een goede optie zich voordeed, waarmee hij doelde op het behalen van podiums en zeges.

Die zitten er vooralsnog niet in voor Alpine – met twee uitzonderingen in 2021 – maar Alonso geniet wel van de nieuwe regels. “Ik heb nog steeds veel te bieden”, zegt hij in gesprek met DAZN. “Op dit moment geniet ik veel van de Formule 1. Ik geniet van racen, ik geniet van alle dingen. De Formule 1 is niet alleen de activiteit op de baan, je hebt ook veel activiteiten buiten de baan en daar geniet ik ook van, dus ik denk dat je me hier nog minstens twee of drie jaar zult zien.”

Dat betekent dat Alonso, die dit jaar 41 wordt, nog tot zijn 43e of 44e actief zou zijn in de Formule 1. Maar de tweevoudig wereldkampioen benadrukt dat hij ‘niet eeuwig’ blijft racen. “De mentaliteit moet veranderen en we moeten groots dromen. De nieuwe regels geven ons de mogelijkheid hetzelfde geld uit te geven als de rest en met het budgetplafond zijn er geen excuses meer. Ik denk dat we het talent en de organisatie ervoor hebben. Het is een kwestie van tijd. We weten niet of het over twee jaar, drie, vijf of zeven jaar komt. Hopelijk zo snel mogelijk, ik ga niet eeuwig blijven rijden. Maar we werken 100 procent door, we zullen zien hoe lang het duurt”, besluit Alonso.

Foto: Motorsport Images