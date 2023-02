Fernando Alonso heeft zin in het komende Formule 1-seizoen. De tweevoudig wereldkampioen zei bij de lancering van de Aston Martin AMR23 nog veel te kunnen bereiken bij zijn nieuwe werkgever.

Voor de veteraan – inmiddels 41 jaar oud – was het alweer de 21ste keer dat hij aanwezig bij de onthulling van een nieuwe Formule 1-auto. En net als voorheen bij Minardi, Renault, McLaren en Ferrari had hij lovende woorden voor zijn teamgenoten. “Ik heb altijd gezegd dat ik de ambitie van Aston Martin F1 kon zien. Maar nu we de wagen in deze gloednieuwe fabriek lanceren, zien we pas echt de omvang van die ambitie en de vastberadenheid van deze organisatie.”

Proefrit

Alonso kwam vorig seizoen over van Alpine, In Abu Dhabi reed hij eind 2022 al enkele ronden in de AMR22, de voorloper van de maandagavond gepresenteerde AMR23. Over die auto was Alonso erg te spreken. “Ja, ik was aangenaam verrast toen ik vorig jaar voor de eerste keer in de auto reed.” De opvolger van die wagen ziet er zo mogelijk nog beter uit, aldus de Spanjaard. “De AMR23 ziet er ongelooflijk netjes verpakt en zeer efficiënt uit. Ik denk dat we samen nog veel kunnen bereiken. Ik kan niet wachten om te beginnen.”

Over the hill?

Alonso moet nog even geduld hebben en dan is het nog maar de vraag of hij en Aston Martin een deuk in een pakje boter kunnen slaan. Het team kende een mager seizoen 2022 en de concurrentie in het middenveld is moordend gebleken. Of Alonso een laatste kunstje kan uithalen bij zijn nieuwe werkgever is nog maar de vraag, zo liet onze columnist Jeroen Bleekemolen al optekenen in onze seizoengids 2023. “Ik heb geen idee of Alonso er veel kan uitrichten. Ik vond de keuze voor hem vrij apart. Stroll en Alonso kennen elkaar al wat langer en dat was waarschijnlijk ook de reden er achter, maar Alonso heeft denk ik echt nog het idee dat ‘ie nog een keer voor een WK kan vechten. Ik zie dat echt niet gebeuren.”

