Aston Martin heeft vanavond in de eigen fabriek in Silverstone de nieuwe wagen van Fernando Alonso en Lance Stroll onthuld.

De presentatie begon met een wervend filmpje waarin onder werd stilgestaan bij de (bijna afgeronde) bouw van de nieuwe fabriek van Aston Martin. Na een uitgebreide vraag en antwoord met teameigenaar Lawrence Stroll en teambaas Mike Krack was het de beurt aan de coureurs Alonso en Stroll om het toneel te betreden. Op dat moment werd de Britse vlag van de auto getrokken.

Aanpassingen

Die auto die onder de Union Jack vandaan kwam, zag er op het eerste gezicht hetzelfde uit als de AMR22, met een vrijwel identieke kleurstelling. Bij nader inzien zijn er echter wel degelijk verschillen te zien. Zo is de voorvleugel volledig vernieuwd en datzelfde geldt voor de sidepods. Ook de motorkap is anders dan vorig seizoen, met een veel grotere luchtinlaat.

De sidepods van de AMR23 lopen naar achteren toe extreem af Foto: Aston Martin

Foto: Aston Martin

Foto: Aston Martin

De presentatie volgde slechts een paar uur nadat McLaren de MCL60 had getoond. Zeven van de tien teams hebben nu de wagens voor komend seizoen laten zien. Later deze week volgen nog Mercedes, Ferrari en Alpine.

