Fernando Alonso hoopt dat de sprintrace dit weekend op Imola voor actie zal zorgen. Hij heeft er wel zijn twijfels over, aangezien inhalen ‘moeilijk, maar niet onmogelijk’ is.

Dit weekend vindt voor het eerst dit seizoen weer een sprintrace plaats. Daardoor schuift de gebruikelijke kwalificatie van de zaterdag naar de vrijdag, waar de coureurs al na één vrije training aan de bak moeten. Op zaterdagochtend hebben ze dan nog een vrije training, waarna de sprintrace plaatsvindt. De uitslag daarvan bepaalt de startvolgorde voor de race van zondag.

Alonso hoopt in ieder geval dat de sprintrace wat actie oplevert. “We hebben vorig jaar gezien dat in sommige races het sprintformat goed werkte. De sprint in Silverstone was voor mij een bijzonder leuke race”, blikt hij terug op de sprintrace waar hij als elfde vertrok en als vijfde over de streep kwam.

Lees ook: Alonso: ‘Te optimistisch om te denken dat we gat naar Ferrari kunnen dichten’

Toch gaf Alonso aan dat het sprintformat niet beter of slechter was voor de teams. Het leverde namelijk niet veel spektakel op omdat er weinig reden was voor de coureurs om alles op alles te zetten. Nu de top acht punten krijgt, in plaats van alleen de top drie, zou er meer motivatie moeten zijn voor coureurs om wat meer risico te nemen.

Of dat ook op Imola voor wat meer actie zal zorgen, durft Alonso niet te zeggen. “Op het circuit van Imola is inhalen moeilijk maar niet onmogelijk, dus ik hoop dat we zaterdag en zondag wat actie zullen zien. Er liggen dit jaar veel punten voor het grijpen in drie weekenden,” doelt Alonso op de sprintweekenden, “en ik hoop dat we dit weekend kunnen toeslaan.”