Het is ’te optimistisch’ om te denken dat Alpine het gat naar Ferrari dit jaar kan dichten, stelt Fernando Alonso. Toch sluit de tweevoudig wereldkampioen niet uit dat zijn team iets kan vinden waardoor ze een grote stap vooruit zetten.

Alonso keerde terug in de Formule 1 in de hoop om weer om podiums en zeges te strijden, maar dit seizoen lijkt dat nog te ver weg voor Alpine. Qua snelheid komt de A522 nog tekort om het Ferrari en Red Bull lastig te maken en wat dan ook niet helpt is dat Alonso in drie races al de nodige pech kende. Hij pakte slechts twee punten dankzij de negende plek in Bahrein, in Saoedi-Arabië viel de Spanjaard uit en in Melbourne pakte de strategie verkeerd uit waardoor hij tot buiten de punten viel.

Toch geloofde Alonso in Australië wel in een podiumplaats, als hij niet was gecrasht in de kwalificatie. Maar om het Ferrari dit seizoen constant lastig te maken, wordt een lastige opgave. “Het wordt lastig om de pace van Ferrari te matchen”, geeft Alonso toe. “We komen acht tienden tot een seconde tekort, op basis van de prestaties in de kwalificatie in de eerste races.”

Lees ook: Alonso hoopt op meer geluk na ‘extreem veel pech’ in Australië

Het is dan ook ’te optimistisch’ om te verwachten dat Alpine dat gat dit jaar gaat dichten, aldus Alonso. “We moeten blijven werken. We zitten nog in een vroeg stadium met deze auto’s. Je kan zomaar iets vinden dat groter is dan gedacht als je in de windtunnel test. Misschien zet je wel een grote stap vooruit.”

Alonso hoopt in ieder geval dat hij wat meer geluk zal hebben. “Ik ben sprakeloos”, zei Alonso in Melbourne. “We hadden een megaweekend in Saoedi-Arabië, nu ook weer. Maar we hebben nul punten gepakt in die twee races. Dat is moeilijk uit te leggen.” Ondanks alle pech oogde Alpine de afgelopen twee races zeer sterk, wat Alonso optimistisch stemt. “Maar dat is het probleem: je hebt geen garanties dat je snel zal zijn in een raceweekend. Wanneer we snel zijn, gebeurt er van alles met ons. Het is bizar. Drie races gehad en we zijn erg ongelukkig geweest, dus de volgende twintig races zullen we superveel geluk hebben.”