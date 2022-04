Na een crash in de kwalificatie, waar hij voor een top drie had kunnen gaan, hoopte Fernando Alonso vandaag eindelijk goede punten te scoren. Maar net als de vorige twee races kende hij ‘extreem veel pech’ in Australië.

Alonso vertrok vanaf de tiende plaats na zijn crash in Q3, waar hij op jacht ging naar een topklassering. Met zijn duimen in het verband probeerde de ervaren Spanjaard er het beste van te maken. Dat lukte aardig, totdat de ellende op de baan begon en de safetycar de strategie van Alpine in de weg zat.

“We hadden extreem veel pech met de safetycar”, baalt Alonso na afloop van de Australische Grand Prix. “We gingen voor de zesde of zevende plaats, dat had een geweldige comeback geweest. Door die safetycar kwam iedereen weer bij elkaar en was onze race eraan”, doelt hij op de eerste safetycar van de race.

Lees ook: GP Australië: Leclerc klasse apart, opnieuw een uitvalbeurt voor Verstappen

De tweede zorgde voor nog meer problemen voor Alonso, die als een van de weinige nog geen pitstop had gemaakt. “We kwamen binnen voor de pitstop, maar het was duidelijk nog te vroeg om de race op de mediums af te maken. We gokten het erop, maar het was vooral de eerste safetycar die roet in het eten gooide.”

“Ik ben sprakeloos”, voegt Alonso toe. “We hadden een megaweekend in Saoedi-Arabië, nu ook weer. Maar we hebben nul punten gepakt in die twee races. Dat is moeilijk uit te leggen.” Ondanks alle pech oogde Alpine de afgelopen twee races zeer sterk, wat Alonso optimistisch stemt. “Maar dat is het probleem: je hebt geen garanties dat je snel zal zijn in een raceweekend. Wanneer we snel zijn, gebeurt er van alles met ons. Het is bizar. Drie races gehad en we zijn erg ongelukkig geweest, dus de volgende twintig races zullen we superveel geluk hebben”, lacht de tweevoudig wereldkampioen.

Foto: Motorsport Images