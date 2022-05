Fernando Alonso is er nog niet helemaal van overtuigd dat de nieuwe generatie Formule 1-bolides veel beter is dan de vorige. Hoewel hij vindt dat het nog te vroeg is om te oordelen, ziet hij tot nu toe ‘gemengde resultaten’.

De nieuwe technische regels moesten de actie op de baan verbeteren. Door het nieuwe ontwerp zouden de coureurs minder last moeten hebben van de vuile lucht die door de auto voor ze gecreëerd wordt, wat vervolgens het volgen en inhalen moet bevorderen. Toch is Fernando Alonso er nog niet helemaal van overtuigd dat deze nieuwe generatie bolides beter is dan de vorige.

“Ik denk dat we na vier races gezien hebben dat het racen gemengde resultaten heeft opgeleverd”, zegt Alonso. “Er waren heel wat inhaalacties in Bahrein en Saoedi-Arabië, terwijl het in Australië en Imola, zoals verwacht, moeilijk was om in te halen. Ik denk dat het nog te vroeg is om te oordelen.”

Alonso vermoedt dat het vooral aan het type circuit ligt of er veel ingehaald kan worden. “Bahrein en Saoedi-Arabië ccreëerden unieke inhaalmogelijkheden, dus misschien was het meer circuitgebonden dat we daar meer inhaalacties zagen”, denkt Alonso. “Het is nu al duidelijk dat het makkelijker is om de auto’s voor ons te volgen en omdat de banden van de auto’s niet allemaal even hard slijten, ontstaan er verschillende strategieën en mogelijkheden tijdens de race.”

“De wagens zijn leuk om te besturen, maar of de race als spektakelstuk beter is, kunnen we pas beoordelen wanneer we meer races hebben gehad om mee te vergelijken”, besluit Alonso.