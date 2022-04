Fernando Alonso is dan inmiddels 40 jaar, toch is de Spanjaard nog altijd gemotiveerd om langer door te gaan in de Formule 1. Hij wil ook pas aan stoppen denken als hij ‘puur op snelheid’ verslagen wordt en merkt dat hij dus niet snel genoeg meer is.

Alonso keerde vorig jaar terug in de Formule 1 in de hoop weer om podiumplaatsen en zeges te kunnen strijden. Hoewel dat tot nu toe nog niet echt lukt bij Alpine heeft de tweevoudig wereldkampioen al nadrukkelijk aangegeven dat hij nog niet wil denken aan stoppen. Zijn contract bij Alpine loopt dit jaar af, maar de Spanjaard voelt dat hij nog zeker ’twee of drie jaar’ competitief kan zijn.

Hij wil dan ook pas aan stoppen denken als hij duidelijk ziet dat hij niet meer snel genoeg is. “Ik voel me beter dan de rest”, zegt Alonso tegen Racefans.net. “Als er iemand komt en ik zie dat hij me op puur vermogen verslaat, of ik zie dat ik niet meer goed ben bij de starts, dat ik niet goed meer ben in het prepareren van de auto of dat de andere kant van de garage een seconde sneller is dan ik en ik kan die tijden niet evenaren, misschien steek ik dan mijn hand op en zeg ik ‘het is tijd voor mij om over iets anders na te denken.”

Maar, zo benadrukt hij: “Ik voel op dit moment juist het tegengestelde, ik houd van racen”, aldus Alonso, die het dit seizoen nog niet helemaal naar zijn zin heeft. De snelheid is er wel dus tevreden kan hij niet zijn met twee punten in vier races. “Opnieuw een race die gecompromitteerd werd door externe factoren”, verzuchtte Alonso bij Viaplay. “Het voelt opnieuw teleurstellend. Vier races, vier zeer ongelukkige momenten voor ons. We scoren nog steeds geen punten, ook al verdienen we die.”

