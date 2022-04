Vier races, twee punten: het lijkt alsof Fernando Alonso en Alpine niet de snelheid hebben, maar het zat de Spanjaard niet mee in de eerste vier races van het seizoen. Daar baalt hij uiteraard van, zeker omdat hij er geen controle over had: “We scoren nog steeds geen punten, ook al verdienen we die.”

Alonso hoopte na Melbourne, waar de safetycar en de bandenstrategie een goed resultaat in de weg zaten, op wat meer geluk in Imola. De snelheid zat er opnieuw goed in, maar dat mocht niet baten na contact met Mick Schumacher bij de start. De Duitser gleed weg en deelde een tik uit aan Alonso, wiens sidepod beschadigd raakte. Hij kon zijn weg vervolgen, totdat een groot deel van de sidepod op start/finish wegvloog. Alonso kwam binnen en viel uit, opnieuw pech voor de tweevoudig wereldkampioen.

Veel viel er niet te doen aan de situatie met Schumacher, weet Alonso ook. Maar uiteraard baalt hij van de uitvalbeurt. “Opnieuw een race die gecompromitteerd werd door externe factoren”, verzucht Alonso bij Viaplay. “Het voelt opnieuw teleurstellend. Vier races, vier zeer ongelukkige momenten voor ons. We scoren nog steeds geen punten, ook al verdienen we die. Hopelijk proberen we het in Miami opnieuw.”

Dit weekend kregen de coureurs voor het eerst te maken met regen in de nieuwe bolides. Dat beviel Alonso wel, al waarschuwt hij ook dat het nog niet helemaal perfect is. “Het was niet zo slecht, niet heel anders dan vorig jaar. Ik was blij verrast dat er niet veel verkeerd mee is. We moeten wel nog kijken of we kunnen racen als er veel water op de baan ligt, we willen Spa van vorig jaar niet herhalen”, doelt hij op de verregende race. “In de eerste vrije training, toen er veel water op de baan lag, hadden we nog steeds problemen. We moeten met oplossingen komen”, concludeert Alonso.

