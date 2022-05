Fernando Alonso kwam ondanks een tijdstraf van vijf seconden in de punten terecht in Miami, maar is alsnog buiten de punten gevallen. De Alpine-coureur kreeg na afloop van de race namelijk nog een tijdstraf en viel daardoor terug tot de elfde plaats.

Alonso kreeg de tijdstraf omdat hij naast de baan terechtkwam in bocht 14 en daar vervolgens een blijvend voordeel aan overhield, leggen de stewards uit. Die tijdstraf was, gezien het veld weer bij elkaar was gekomen door de late safety car, genoeg om hem de twee punten te ontnemen. Die gingen naar Alexander Albon terwijl Lance Stroll op deze manier het laatste puntje pakte.

Het was al geen perfecte race voor Alonso, die eerder een tijdstraf van vijf seconden kreeg voor het tikje dat hij uitdeelde aan Pierre Gasly in bocht 1. In het vierkantje voor de interviews was te zien dat Alonso zich na afloop van de race verontschuldigde bij de Fransman. “Het was een lastige race voor ons”, zei Alonso voordat hij de tweede tijdstraf kreeg die hem de punten kostte. “Ik was erg agressief bij de start. Ik maakte daar vier of vijf plaatsen goed, ik raakte Lewis (Hamilton, red.) maar de auto voelde nog goed.”

Alonso verloor een aantal seconden in de pitstraat en kwam daardoor achter Gasly terecht. “Ik dichtte het gat en ik was erg optimistisch bij de inhaalactie, dus ik raakte Gasly en ik kreeg daar een straf voor, dat verdiende ik. Het was mijn fout, ik remde te laat”, geeft de Spanjaard toe. “De safety car kwam perfect uit voor de coureurs die op de harde band begonnen”, baalt Alonso, die na vijf races nog steeds maar twee punten achter zijn naam heeft staan. “We verloren daardoor een aantal posities.”