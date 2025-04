Dat Fernando Alonso fan is van Max Verstappen en het niveau dat hij haalt, is geen geheim. Maar in aanloop naar de GP van Bahrein vertelde Alonso nog maar eens hoe indrukwekkend hij Verstappens overwinning in Japan vond.

“Max is op dit moment de beste coureur van ons allemaal, dat roep ik al jaren”, aldus de Spanjaard. Die heeft Verstappen vanaf diens eerste schreden in de Formule 1 uit zien groeien tot viervoudig wereldkampioen. Alonso: “En hij heeft inmiddels een niveau bereikt waar wij allemaal niet aan kunnen tippen.”

Volgens Alonso is de overwinning in Japan er een voorbeeld van. Het was een zege waar de coureur van Aston Martin van genoot. “Ik vind het namelijk mooi als iemand een Grand Prix weet te winnen zónder dat hij de beste auto heeft. Want over dat laatste is iedereen het wel eens, lijkt me.”

Alonso roemt Verstappen om de manier waarop hij succes boekt in races en seizoenen waarin hij niet de beste is. “Er zijn natuurlijk allerlei jaren van dominantie geweest, van teams en coureurs. Maar bij Max was dat niet zo. Hij heeft vorig jaar concurrentie gehad, in 2021 bijvoorbeeld ook met Lewis. Op 2023 na (Verstappen won toen negentien van de 22 GP’s, red), heeft hij altijd moeten vechten voor zijn succes.”

