Liefst zes rookies zullen tijdens het aankomende raceweekend in Bahrein proeven van de Formule 1. In overeenstemming met de nieuwe richtlijnen voor het inzetten van onervaren coureurs komen er tijdens de eerste vrije training een boel nieuwe namen voorbij. Ook Max Verstappen zal zijn RB21 voor één uurtje moeten afstaan aan een Red Bull-junior. Lees hier wie er vrijdag allemaal in actie komen!

Formule 1-teams moesten de afgelopen jaren twee keer per seizoen verplicht een rookie in de auto zetten tijdens een vrije training, zodat de volgende generatie tijdig kon wennen aan de hoofdklasse. Om hun testkansen nog verder te vergroten, zijn teams vanaf 2025 verplicht om vier keer per jaar een onervaren coureur in te zetten. Alle vaste rijders moeten dus tweemaal hun bolide afstaan. Met het grote aantal stratencircuits en liefst zes sprintweekenden is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Grands Prix die zich wél lenen voor rookies zijn onder andere Bahrein, Spanje en Mexico.

Groot aantal rookies

Ferrari maakte in maart al bekend dat Dino Beganovic zijn debuut zal maken tijdens de eerste vrije training in Sakhir. De 21-jarige Zweed is, na Charles Leclerc, Arthur Leclerc, Robert Shwartzman en Oliver Bearman, de vijfde Ferrari-junior die een officiële Formule 1-sessie mag rijden. Hij neemt de auto van Leclerc over. Deze week deelde Red Bull mee dat ook regerend kampioen Max Verstappen zijn bolide moet afstaan. De Japanse Ayumu Iwasa, die eerder al vrije trainingen reed voor Racing Bulls, rijdt in zijn plaats.

Eerder werd al bekend dat Aston Martin, Mercedes, Williams én Haas ook voor rookies kiezen in Bahrein. Zo staat Fernando Alonso zijn auto af aan testcoureur Felipe Drugovich, en maakt George Russell plaats voor Frederik Vesti. Bij Williams stapt Luke Browning in de FW47 van Carlos Sainz. De Japanse Ryo Hirakawa komt voor de tweede keer in korte tijd in actie. Op Suzuka reed hij al een eerste vrije training namens Alpine, maar in Bahrein doet hij dienst als Haas-coureur.

Team Rookies Ferrari Dino Beganovic Red Bull Ayumu Iwasa Mercedes Frederik Vesti Aston Martin Felipe Drugovich Haas Ryo Hirakawa Williams Luke Browning Alle rookies die in Bahrein in actie komen

