Max Verstappen reed in Japan onbedreigd naar de overwinning. Alleen in de pitstraat kwam de Nederlander nog even naaste rivaal Lando Norris tegen, maar de Brit kreeg ook toen geen enkele kans om aan Verstappen voorbij te gaan. De Red Bull-coureur liet zo maar weer eens zien wie de huidig wereldkampioen is, aldus oud-teambaas Franz Tost.

Franz Tost was jarenlang de teambaas van Red Bulls zusterteam, totdat hij aan het einde van 2023 afscheid nam van de Formule 1. De Oostenrijker blijft echter op de hoogte van alles wat er in de koningsklasse gebeurt, en was enorm onder de indruk van Max Verstappens rijkunsten in Japan. “Na de pitstop toen hij op zijn lijn bleef rijden, zei hij als het ware: ‘Ik ben Max en ik ben de wereldkampioen, ja? Je blijft maar achter mij’. Echt ongelooflijk”, prijst de oud-teambaas Verstappen in de Inside Line F1-podcast.

De lofzang van Tost

De Oostenrijker zag de Nederlander een etmaal eerder al echter zijn visitekaartje afgeven, toen Verstappen met een magistrale snelle ronde de polepositie pakte. “Zijn kwalificatieronde was volgens mij een van de beste kwalificatierondes die ik ooit heb gezien. De hele tijd reed hij op de limiet en haalde hij het maximale uit de auto. En vervolgens reed hij heel slim in de race.”

“Verstappen wist waar hij de banden moest sparen. Hij wist waar hij tot het uiterste kon gaan om zo de McLarens geen kans te geven om binnen een seconde van hem te komen en zo de DRS te gebruiken”, vervolgt Tost zijn lofzang. “Al deze dingen die hij tijdens de race deed, waren gewoon fantastisch.”

