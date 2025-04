Voormalig Racing Bulls-teambaas Franz Tost denkt dat Liam Lawson ‘in geen honderd jaar’ zo snel is als Yuki Tsunoda. De 69-jarige Oostenrijker steunde de rijderswissel tussen beide coureurs, die vanaf de GP van Japan van stoeltje zijn geruild. Lawson promoveerde dit jaar naar Red Bull, maar werd na twee races al teruggezet naar de Racing Bulls. Zo kreeg Tsunoda de kans om eindelijk uit te komen voor het hoofdteam.

Begin 2024 werd duidelijk dat Sergio Pérez zijn nieuwe contract bij Red Bull niet mocht uitdienen. De Mexicaan stelde dusdanig teleur dat één van de Racing Bulls-coureurs diens stoeltje zou erven. De teamleiding maakte de ietwat controversiële keuze om voor Liam Lawson te kiezen. De Nieuw-Zeelander had zich al een aantal keer bewezen in de Formule 1, maar beschikte lang niet over zoveel ervaring als zijn Japanse teamgenoot Yuki Tsunoda. Na twee Grands Prix in het huidige seizoen heeft Red Bull zich kennelijk bedacht: vanaf zijn thuisrace op Suzuka staat Tsunoda naast Max Verstappen.

Franz Tost, die van 2006 tot eind 2023 de rol van teambaas bekleedde bij Racing Bulls – voorheen Toro Rosso en AlphaTauri – vindt het opmerkelijk dat Tsunoda nu pas promotie heeft gekregen. “Ik zou vanaf het begin voor Tsunoda hebben gekozen,” reageerde Tost tegenover het Oostenrijkse ORF. “Dat heb ik altijd al gezegd. Bovendien heb ik dat het afgelopen najaar ook duidelijk gemaakt. Waarom? Omdat Yuki veel sneller is dan Lawson. Je kunt Lawson honderd jaar geven, maar dan nog is hij steeds langzamer dan Yuki. Het is een heel simpele beslissing.”

‘Lawson is gewoon te langzaam’

“Dit bevestigt dat Tsunoda altijd de juiste coureur is geweest,” voegde Tost eraan toe. “Hij heeft een ongelooflijke natuurlijke snelheid – dat roep ik al jaren. Nu moet hij het gewoon allemaal goed op een rijtje zetten. Soms is hij nog te emotioneel in de auto; misschien was dat één van de redenen dat Red Bull in eerste instantie voor Lawson heeft gekozen. Maar qua pure snelheid hoort Tsunoda absoluut bij de allerbeste Formule 1-coureurs. Hij moet dat alleen nog vertalen naar consistentie in de race. Als hij daarbij ook zijn emoties in bedwang kan houden, wordt het een heel, heel mooi seizoen voor Red Bull én Tsunoda.”

LEES OOK: Lawson voelt zich bij Racing Bulls weer coureur: ‘Absoluut ander gevoel om te rijden’

Lawson baalde ervan dat Red Bull hem niet nog een laatste kans heeft gegeven op het circuit van Suzuka. Hij kent de Japanse baan goed uit zijn tijd in de juniorklassen en had wellicht indruk kunnen maken op de teamleiding. Franz Tost betwijfelt of een goede race op Suzuka zijn seizoen had kunnen redden. “Het circuit kennen is één ding, snel zijn is iets anders,” besloot hij. “Het besluit om Yuki nu in de auto te zetten, was absoluut juist, want Lawson is gewoon te langzaam.”

Franz Tost en Yuki Tsunoda in 2023 (Red Bull Content Pool)

Lees hier alles over de GP van Japan

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.