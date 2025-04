Racing Bulls-coureur Liam Lawson voelt zich na een kortstondig avontuur bij Red Bull weer coureur. Hij is terechtgekomen in een warm bad en rijdt vol vertrouwen in de VCARB 02, daar waar hij in de RB21 zo naar snakte. Met een vijfde plaats in de tweede vrije training gaf de Nieuw-Zeelander meteen zijn visitekaartje af.

Liam Lawson is nog geen twee weken Red Bull-coureur af, maar ondanks zijn snelle vertrek heeft hij genoten van zijn terugkeer naar Racing Bulls op Suzuka. Lawson, die aangaf meer tijd nodig te hebben om zich aan de RB21 aan te passen, heeft de snelheid in de VCARB 02 al snel gevonden. In de tweede vrije training, die weliswaar veel stil lag, eindigde hij als vijfde op slechts een halve tiende achter zijn nieuwe teamgenoot Isack Hadjar.

“Het voelde goed. Het is absoluut een ander gevoel om te rijden”, aldus een opgelichte Lawson over zijn eerste dag in zijn nieuwe auto. “Ik denk dat het venster dat de jongens op dit moment hebben heel, heel goed is. En de auto is dit seizoen tot nu toe snel geweest, dus hopelijk kunnen we dat morgen ook laten zien.”

Na twee races in de Red Bull viel het doek voor de Nieuw-Zeelander, nog voordat hij de kans kreeg om op een circuit te rijden waar hij al eerder had geracet. “Het is een heel cool circuit. Met de resurfacing sector is men nu nog sneller, dus het voelt gewoon alsof je je hoofd eraf scheurt, wat best spannend is.”

Warme omgeving

De lach op het gezicht van Lawson is zichtbaar terug. Hij geniet opnieuw van het coureurschap en heeft bij Racing Bulls een warmere omgeving gevonden om zijn zelfvertrouwen terug te winnen. Voor teambaas Laurent Mekies was het een prioriteit om de 23-jarige Lawson te helpen zijn draai weer te vinden. “Hij weet dat hij een belangrijke rol met ons te spelen heeft in de strijd die we op het middenveld hebben”, zegt Mekies op de eerste dag van het raceweekend in Japan. “Hij weet dat hij een punt te bewijzen heeft, dus we zijn ons er allemaal heel goed van bewust dat zijn talent er is en het gaat erom de juiste omstandigheden te vinden om het weer uit hem te halen.”

Lawson geeft aan dat hij de juiste ondersteuning heeft ontvangen om de overgang zo soepel mogelijk te maken. “Laurent belde meteen op en was heel, heel positief. Hij zei alle dingen die ik moest horen, ging naar iedereen in de fabriek en kwam natuurlijk gisteren ook naar de paddock”, zegt hij. “Iedereen is heel, heel positief geweest, zelfs vanaf vorige week. Ik heb veel tijd met dit team doorgebracht, het is een geweldige groep mensen. Het is fijn om me weer welkom te voelen, dus hopelijk kunnen we samen een paar goede races gaan rijden.”

Ook teamgenoot Hadjar geniet

Ook Isack Hadjar voelt zich op zijn plek bij Racing Bulls en heeft genoten van de ‘bemoedigende’ vrijdag. “Deze auto en de combinatie met dit circuit is zeker de beste die er is. Het is een indrukwekkend circuit om in een Formule 1-auto te rijden, iets waar ik echt naar uitkeek sinds het begin van het seizoen. Vooral Sector 1 is echt snel en bevredigend. “

In de eerste vrije training eindigde de Fransman als achtste, in de tweede als derde. “We hadden een goede VT1 en VT2 en over het algemeen was het een aangename dag, net als in Australië en China. Ik voelde me goed in de auto en ik denk dat we op de juiste koers zitten om morgen een goed resultaat te behalen, dus we gaan ons best doen om goed te kwalificeren.”

