Alpine neemt voor de Spaanse Grand Prix een nieuwe achtervleugel mee, waarmee het team de eerste dubbele puntenfinish van het seizoen hoopt te pakken.

Alpine heeft in de eerste vijf races van het seizoen 26 punten gepakt, waarmee zij op de zesde plek bij de constructeurs staan. Het moest in die vijf races wel vooral van Esteban Ocon komen, aangezien Fernando Alonso viermaal op rij naast de punten greep. Een dubbele puntenfinish is er dit seizoen nog niet geweest voor Alpine, maar daar wordt het hoog tijd voor, vindt teambaas Otmar Szafnauer.

“Het is ons doel om met beide auto’s in de punten te eindigen, wat ons sinds de eerste race van het seizoen nog niet gelukt is”, blikt Szafnauer vooruit op de Grand Prix van Spanje. Szafnauer benadrukt dat het ook meteen het doel voor de rest van het seizoen is. “We hebben constant laten zien dat we een competitieve auto hebben, nu is het van belang dat we die veelbelovende pace omzetten in punten op de zondag.”

Lees ook: Alonso over worstelende Hamilton: ‘Dit is de Formule 1’

Alpine heeft dit seizoen al enkele updates geïntroduceerd en is van plan om in Barcelona, waar veel teams met updatepakketten zullen komen, nog meer nieuwe onderdelen mee te nemen om een stap vooruit te zetten.

“We zijn tevreden met de upgrades die we hebben geïntroduceerd om ons een voorsprong te geven in het gevecht in het middenveld, waaronder een nieuwe vloer voor beide auto’s die goed presteert”, aldus Szafnauer. “Ons ontwikkelingsprogramma draait volle toeren en we zullen de komende races met updates blijven komen. Voor Barcelona zullen beide auto’s een nieuwe achtervleugel krijgen.” Daar verwacht Alpine veel van: “Deze is veel efficiënter dan het vorige design”, aldus de Alpine-teambaas.