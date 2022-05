Fernando Alonso ziet het feit dat Lewis Hamilton dit seizoen worstelt als een goede reminder dat in de Formule 1 de coureur ‘belangrijk’ is, ‘maar niet cruciaal’.

Alonso heeft er zelf genoeg ervaring mee dat hij in de Formule 1 niet het kampioensmateriaal onder zich heeft. In 2005 en 2006 kwam het wel tot wereldtitels, maar de Spanjaard heeft genoeg seizoenen gehad dat hij in het middenveld of zelfs de achterhoede rondreed. Nu ziet hij dat ook bij Lewis Hamilton gebeuren, die de afgelopen jaren de Formule 1 domineerde maar in de W13 op dit moment worstelt om te schitteren en vooral in het middenveld te vinden is.

“Dit is de aard van de sport”, zegt Alonso in gesprek met de BBC. “Soms heb je een betere auto, soms heb je een niet zo goede auto en moet je steeds vechten om vooruitgang te boeken. We zien dit jaar dat de coureur belangrijk is in de Formule 1, maar niet cruciaal.”

“Lewis rijdt net zo goed als hij de afgelopen acht jaren heeft gedaan”, vervolgt Alonso. “Hij domineerde de sport en verbrak alle records, heeft iets van honderd polepositions. Nu rijdt hij een megaronde, zoals hij in Australië zei, maar ligt hij er een seconde achter. Dus ja, welkom [in mijn wereld].”

Maar, zo weet de zeer ervaren Alonso ook, ‘dat is de Formule 1’. “Het gaat qua cijfers geen eerlijke sport worden. Het is meer een teamsport dan wat dan ook en we neigen dat te vergeten, zeker als we succes hebben. We zijn blij met wat we bereiken dat zelfs als we alles met het team proberen te delen, de krantenkoppen over de coureurs gaan.”

Als voorbeeld daarvan haalt Alonso zijn strijd met Michael Schumacher in 2005 en 2006 aan. “Ik versloeg hem, dat was een groot thema maar mijn auto was destijds betrouwbaarder en presteerde heel goed, je kan dat pakket niet genoeg prijzen omdat het nog steeds over de coureur ging. Dat geldt ook voor Lewis. Om meer dan honderd polepositions in de Formule 1 te pakken, dat is ondenkbaar. Daar heb je jarenlang de beste auto voor nodig.”

“Wij reden soms magische ronden en dat leverde dan slechts de vijftiende plek op, hoe leg je dat uit aan de mensen?”, vraagt Alonso zich af. Hij heeft een duidelijk antwoord op die vraag: “Dat is onmogelijk. Hij heeft alles bereikt in de afgelopen jaren, maar dit jaar is een goede reminder dat er in al die records en cijfers een groot deel zit van wat je als pakket in je handen hebt”, besluit de tweevoudig wereldkampioen.