Toto Wolff kan niet anders dan lachen om het commentaar van oud-coureurs – zoals Jacques Villeneuve, columnist van Formule1.nl – op Lewis Hamilton.

Daaronder valt onder meer een recente column van Villeneuve op deze site, waarin de Canadees aanhaalde dat Hamiltons teamgenoot George Russell beter met de Mercedes van 2022 overweg lijkt te kunnen dan de zevenvoudig wereldkampioen. Hamilton reageerde daar op zijn beurt verbaasd op.

In een volgende column schreef Villeneuve daarop voortbordurend bij de Grand Prix van Miami ‘de definitieve wisseling van de wacht’ te hebben gezien tussen Russell en Hamilton bij Mercedes. “Russell vaart mee op de golf, Hamilton probeert niet te verdrinken.”

Villeneuve stelde daarbij ook dat Hamilton – hoewel hij hem ‘een racer en een kampioen’ vindt – het geluk en momentum momenteel niet heeft, terwijl de Brit mogelijk ook nog pijn heeft van het verliezen van de wereldtitel eind 2021.

Wolff lacht kritiek weg

Behalve Villeneuve, zijn ook ex-coureurs als Ralf Schumacher en Nico Rosberg kritisch geweest over Hamilton. Aan OE24 vertelt Mercedes-teambaas Wolff commentaren zoals over de machtswissel bij Mercedes ‘amper te lezen’. “Als ik er al wat van mee krijg, kan ik er enkel om lachen”, reageert hij.

“George doet het goed”, kan Wolff het niet simpeler maken, “maar dat is ook precies wat we van hem hadden verwacht.” En wat de kritiek op Hamilton betreft, zoals dat hij niet gefocust zou zijn of zich zou laten afleiden door bijvoorbeeld de juwelensoap met de FIA? “Daar merk ik binnen het team niks van.”

“Het is gewoon achtergrondgeruis in de pers”, vervolgt Wolff. “Lewis en George pushen elkaar”, is dat voor hem het belangrijkste. Dat Russell er qua punten beter voor staat dan Hamilton, schreef Wolff eerder al mede toe aan Hamiltons pech. “Ik weet echter zeker dat hij dit seizoen ook nog geluk zal hebben.”

