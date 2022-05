Max is vanaf het begin van het seizoen al indrukwekkend. Hij rijdt zoals hij vorig jaar reed. Normaal ben je na een kampioensjaar wellicht wat vermoeid, maar je ziet dat er niets veranderd is. Hij is eigenlijk alleen maar sterker geworden. Want hij is verlost van die kampioensdruk, heeft laten zien dat hij een titel kan winnen.

Max heeft zeker de laatste twee races laten zien dat hij de titel verdiende. Een auto kan altijd kapotgaan, maar afgezien daarvan doet hij altijd mee om de overwinning. Hij rijdt vrijwel foutloos en als hij er een maakt, corrigeert hij die. Hij rijdt op de toppen van zijn kunnen, op de grens. Hij maakt het beste van wat hij kan beheersen. Er is geen enkele race waar hij minder is. dat zagen we in Miami ook weer.

Deze uitslag is in ieder geval goed voor het kampioenschap. We hebben twee teams vooraan die het uitvechten en dicht bij elkaar liggen. Ze hebben elk een leider die niet door het team bepaald is maar gewoon op de baan. Verstappen en Leclerc zijn op een natuurlijke wijze de nummer 1 geworden. Red Bull en Ferrari zullen daar op een bepaald moment wel een besluit over nemen maar als geheel zijn beide teams behoorlijk uitgebalanceerd. Carlos Sainz en Sergio Pérez, laten we ze even de sidekicks noemen, kunnen races winnen. Maar ze zijn nog niet op het niveau van de nummers 1.

Ik denk dat we bij Mercedes wel de definitieve wisseling van de wacht hebben gezien. George Russell vaart mee op de golf, Lewis Hamilton probeert niet te verdrinken. Na vele jaren van winnen zonder competitie is het moeilijk wakker te worden en te beseffen dat het niet zo eenvoudig is. Hij moet nu rijden zoals in de eerste twee jaar in de Formule 1, iets wat Russell nu doet. In de race nam Russell het besluit: laat me buiten, misschien komt er een safetycar en dat betaalde zich uit.

Lewis zijn kampioensgeluk lijkt te zijn verdwenen, hij heeft het momentum niet en het valt niet zijn kant op. Het wordt een zwaar gevecht, maar Lewis is een racer en een kampioen. Hij weet wat er gedaan moet worden en we gaan zien of hij de energie nog heeft om dat te doen. Maar ik denk dat het missen van de wereldtitel afgelopen jaar een zware last voor hem is die hij de hele winter heeft meegedragen. Hij was verbitterd en vindt dat hij is bestolen. Maar aan de manier waarop Max rijdt, kun je zien dat hij de titel helemaal niet heeft gestolen en een terechte kampioen is.

Al met al vond ik het een goede race, al kwam dat ook mede door de safety car. Coureurs maakten fouten en we hadden nog een spannend gevecht op het eind. Wat wil je nog meer? Er was chaos in de paddock, misschien wel teveel mensen. Maar een leuke chaos, het hangt er ook vanaf wat voor publiek je wilt: als je niet zoveel mensen toelaat, heb je ook minder sterren. Het laat zien dat de F1 gezond is.

