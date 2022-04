Voor het runnen van een team is meer nodig dan alleen geld, daar komt Lawrence Stroll met Aston Martin nu achter. Het is geen kledingketen of een horlogemerk, het is namelijk veel ingewikkelder. Helemaal als je een team runt voor je zoon, het vinden van oplossingen wordt dan helemaal gecompliceerder.

Kijkend naar dit weekend zag je dat Sebastian Vettel en Lance Stroll in de problemen bleven komen. Het incident van Stroll met Latifi in de kwalificatie was gewoon gênant. Hij gaf ook nog eens de baan de schuld van de crash wat misschien wel de vreemdste verklaring ooit was voor een crash. En in de race hebben we trouwens gezien dat Stroll heus wel zijn spiegels gebruikt gezien zijn slingertactieken. Teamgenoot Vettel heeft het duidelijk totaal niet naar zijn zin, hij is volgens mij liever thuis. Bij Ferrari heeft hij ook weleens fouten gemaakt maar zijn slippertjes dit weekend passen niet bij zijn statuur.

Het waren dan wel geen grote klappers, er is geen chassis verloren gegaan maar pr-technisch zijn het wel tikken. Sponsoren vinden dat niet tof, behalve de schade kost het ook door de misgelopen punten gewoon geld. De vraag is nu, wat doet de grote baas Lawrence Stroll? Als hij zijn coureurs aanpakt zoals hij zaken doet, zijn dat geen leuke gesprekken. De sfeer in de fabriek moet ook om te snijden zijn, daar wordt je momenteel niet verwelkomd met een glimlach. Op de lange termijn is het geen makkelijke situatie om op te lossen, ze hebben een auto gebouwd die vergelijkbaar is met een Williams of een Haas. Alleen hebben die andere teams het met minder budget voor elkaar gekregen.

Bij Red Bull is men ook gefrustreerd, dat kan niet anders. De auto is snel maar moeilijk te besturen. Om de laatste broodnodige tienden in de strijd tegen Ferrari te pakken, moeten Max Verstappen en Sergio Pèrez alle zeilen bijzetten. Ferrari is marginaal sneller maar ogenschijnlijk makkelijker te besturen en makkelijker af te stellen. Zij zullen bij een minder weekend nog steeds vooraan meedoen. Dat is psychologisch zwaar voor Red Bull. Zij zijn gewend om te jagen op Mercedes maar nu zijn zij dé kampioen. Dat brengt een andere druk mee. Ze hadden top 4 moeten staan met beide coureurs en tweede bij de constructeurs maar dat is bij lange na niet het geval. Dit zijn hele dure DNF’s.

Ook omdat Charles Leclerc blijft winnen. Hij heeft het kampioenschap nu onder controle. Natuurlijk zijn er nog 20 races te gaan en moet er nog veel werk gedaan worden. Maar hij heeft zijn teamgenoot op afstand, het team min of meer achter zich en een gat naar zijn belangrijkste concurrent Max Verstappen. In Italië wordt ik al vaak aangesproken: “Is dit het jaar, gaat het echt gebeuren?” De tifosi vinden het moeilijk te geloven. Je ziet ze denken: “Wanneer zal het fout gaan?” Dat zijn ze toch gewend na de Alonso- en Vettel-jaren. Maar Ferrari is erg snel, eigenlijk is het de nieuwe Mercedes!