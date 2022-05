Mercedes-teambaas Toto Wolff ‘weet zeker’ dat Lewis Hamilton dit seizoen ‘wat geluk zal hebben’, nadat hij in Miami door de strategie – en de slechte timing van de safetycar – de vijfde plek misliep.

Mercedes leek in Miami een stap vooruit te zetten na een teleurstellende seizoenstart, maar op zaterdag en zondag werd duidelijk dat er nog veel werk verzet moet worden als ze weer om de zeges willen strijden. George Russell begon van de twaalfde plek en eindigde als vijfde, gevolgd door teamgenoot Lewis Hamilton. Russell had daarbij wel het geluk van de timing van de safetycar aan zijn zijde, aangezien hij door zijn alternatieve strategie nog zijn pitstop moest maken.

“Met de derde snelste auto onder ons haalden we in Miami het maximale aantal punten binnen”, blikt Mercedes-teambaas Toto Wolff terug op de race in Miami. “Gezien George’s startpositie was het een geweldige inhaalslag, geholpen door het moment dat de safetycar de baan op kwam. Maar de timing was ongelukkig voor Lewis, die het hele weekend sterk was en op koers lag om P5 te scoren, als er geen neutralisatie was geweest. Ik twijfel er niet aan dat hij in de loop van het seizoen uiteindelijk wat geluk zal hebben.”

Mercedes experimenteerde in Miami om te zien of de data van de fabriek overeenkomen op de baan. Dat resulteerde in een sterke vrijdag, die Russell als snelste afsloot. “De auto liet op vrijdag wat glimpen van zijn ware potentie zien”, stelt Wolff. “We hebben verder geëxperimenteerd met de afstelling en enkele nieuwe onderdelen gemonteerd, dat heeft ons antwoorden en aanwijzingen gegeven over welke kant we op moeten gaan.”

Om de nodige stappen vooruit te zetten is er in de fabriek weer volop gewerkt. “Ze hebben de gegevens van Miami ontcijferd en omgezet in verbeteringen voor Barcelona.” Voor Mercedes wordt het ook een belangrijk weekend, aangezien zij daar met een heel andere W13 arriveren dan bij de testdagen. “We hebben er tijdens de wintertests gereden, zij het met een auto die sindsdien sterk is geëvolueerd. Het zal een goede plek zijn om de informatie die we over de huidige auto hebben te correleren en we hebben goede hoop dat we weer een stap vooruit zullen zetten.”

“In basketbaltermen: we gaan aan het einde van het eerste kwart van de wedstrijd naar Barcelona. We weten dat als we de lessen die we hebben geleerd vertalen naar prestaties op het circuit, er nog een groot deel van de wedstrijd over is om te spelen”, besluit Wolff strijdlustig.