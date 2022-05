Lewis Hamilton stelt dat het goed zou zijn voor de Formule 1 om meer in steden te gaan racen. Op die manier kan de Formule 1 meer betrokken raken bij de gemeenschappen en kan de sport ook een impact hebben, aldus de zevenvoudig wereldkampioen.

De Formule 1 reist de afgelopen jaren steeds meer naar nieuwe locaties terwijl de traditionele circuits voor hun toekomst moeten vrezen. Dit jaar kwam Miami al op de kalender, volgend jaar komt daar Las Vegas bij. Het is een hot topic in de Formule 1-paddock, aangezien sommige coureurs al hebben benadrukt dat zij de traditionele circuits op de kalender willen behouden. Toch zou het volgens Hamilton juist beter zijn om de drukkere locaties op te zoeken om de fans te bereiken.

“Ik ben een beetje van de oude stempel”, zegt Hamilton. “Ik houd van de historie, met name van bepaalde circuits. Maar hoe ouder ik word, hoe meer ik besef dat het om de mensen gaat. We kunnen naar een afgelegen plek gaan met weinig mensen, geen goede accommodaties, geen grote gemeenschap en voor ons is rijden op een historisch circuit cool, maar het gaat om de mensen.”

Hamilton haalt daarbij de coronapandemie als voorbeeld aan. “Er was niemand en er was geen sfeer. Het was net een testdag. Het was niet plezierig. Nu zien we honderdduizenden mensen naar de race komen, vol energie en erop gebrand om meer te leren.”

Om die fans makkelijker te kunnen bereiken, zou de Formule 1 volgens Hamilton moeten overwegen om meer races in steden te organiseren, in plaats van op de traditionelere circuits. “Ik denk dat de fans de kern vormen van deze sport, zij creëren het. Het zou goed zijn om in steden te komen waar we echt betrokken kunnen zijn bij de gemeenschap en een impact kunnen hebben.”

“Ik houd bijvoorbeeld van de Nürburgring, maar daar heb je geen diverse gemeenschap”, vervolgt Hamilton. “We hebben geen impact op die plek. In Miami kunnen we iets doen. Ik heb veel kinderen van verschillende komaf ontmoet die nu iets met techniek willen doen, dat is veel gaver voor mij”, aldus de Brit.