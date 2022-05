Lewis Hamilton begreep niet waarom Mercedes de strategische keuze aan het einde van de Grand Prix van Miami bij hem neerlegde, in plaats van dat zij een beslissing namen: “Dat is jouw taak, neem een besluit voor mij.”

Hamilton had al een pitstop gemaakt toen de safetycar op de baan kwam. Het zorgde voor wat onenigheid op de boordradio van Mercedes, ook omdat teamgenoot George Russell – die met de harde band op een andere strategie zat en op een safetycar hoopte – Hamilton na de herstart relatief gemakkelijk kon inhalen. “De strategie zit me niet mee”, beklaagde Hamilton zich op de boordradio. Engineer Peter Bonnington vroeg Hamilton of hij een pitstop wilde maken, maar dat begreep de Brit niet. “Jij neemt het besluit, laat mij niet deze beslissing nemen”, aldus de Brit.

Na afloop van de Grand Prix van Miami gaf Hamilton uitleg over deze situatie. “In dat scenario weet ik niet waar iedereen zit”, zei Hamilton. “Dus als het team zegt dat het jouw keuze is… Ik heb niet alle informatie tot mijn beschikking om een beslissing te nemen. Dat is jouw taak, neem een besluit voor mij. Jij hebt alle details, ik niet. Dat is waarom we op die jongens vertrouwen. Maar vandaag legden ze het bij mij neer en dat begreep ik niet.”

Lees ook: Bottas liet zich afleiden door duellerende Mercedes-coureurs: ‘Remde te laat’

“Het was een beetje ongelukkig met de safetycar, maar we pakten in ieder geval punten”, voegde Hamilton op positievere noot toe. “We kwamen over de streep, de betrouwbaarheid is goed. Ik kijk ernaar uit om op een gegeven moment een stap vooruit te zetten, wat we nog niet hebben gedaan”, aldus de Mercedes-coureur.

Foto: Motorsport Images