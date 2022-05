Mercedes-teambaas Toto Wolff is blij met de manier waarop George Russell zich aan de situatie bij zijn nieuwe team heeft aangepast. Ook de samenwerking met teamgenoot Lewis Hamilton kan volgens Wolff niet beter.

Russell kwam na drie seizoenen bij Williams naast Hamilton terecht bij Mercedes, dat de afgelopen jaren domineerde maar nu voor het eerst in lange tijd worstelt. Het was dus niet de perfecte timing voor Russell, maar hij kan wel rekenen op de complimenten van teambaas Toto Wolff.

“Hij is heel goed geïntegreerd, het is haast alsof hij hier altijd al is geweest”, zegt Wolff. “Ik ben erg blij met deze twee, hoe zij met elkaar omgaan, hoe respectvol ze met elkaar zijn.”

Wolff merkt dat het niet alleen naast de baan er netjes aan toe gaat tussen Hamilton en Russell. “Zelfs in de situatie dat ze tegen elkaar racen. Dit is hoe teamgenoten met elkaar moeten racen. Ik ben blij hoe zij zich hebben aangepast.”

De Mercedes-teambaas stelt dan ook dat hij zich geen ‘beter rijdersduo’ kon voorstellen. “We wisten dat George erg goed was op basis van zijn prestaties in de Formule 3, waar hij in zijn rookiejaar de titel pakte, en vervolgens in de Formule 2.” Volgens Wolff heeft Williams Russell alleen maar geholpen om sterker te worden in de Formule 1. “We twijfelden er nooit aan dat hij erg goed zou zijn en je ziet dat het goed uitpakt op de baan.”

“Ik houd heel erg van zijn aanpak”, vervolgt Wolff. “Hij is heel rationeel. Of hij nou de snelste is in de tweede vrije training of elfde staat, het gaat erom dat we de wetenschap toepassen en proberen om de auto sneller te maken. Ik geniet ervan om die twee samen te zien werken, ze zitten allebei op een hoog niveau. Dat heeft ons in een goede positie gebracht in het constructeurskampioenschap, dus ik kan me geen beter duo wensen”, besluit de Oostenrijker.