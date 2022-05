George Russell roept de organisatie van de Grand Prix van Miami op om het asfalt voor volgend jaar aan te passen. De Mercedes-coureur en voorzitter van coureursvakbond GPDA noemt het slechte asfalt een ‘veiligheidsprobleem’ en stelt dat dit ‘gewoon niet goed is voor racen’.

Al na de eerste twee vrije trainingen maakten de coureurs zich zorgen om het asfalt, aangezien er weinig grip naast de ideale lijn lag. Dat zou inhalen op zondag lastig maken, al bleek dat nog wel te kunnen aangezien er 54 inhaalacties te zien waren. Toch maakt Russell zich nog zorgen en hij roept dan ook op tot verandering voor 2023.

Lees ook: Mercedes sluit niet uit dat het dit seizoen afstapt van ‘sidepodloze’ filosofie

“Ten eerste is het een veiligheidsprobleem”, wordt Russell geciteerd door RaceFans.net. “Ten tweede is het gewoon niet goed voor het racen. Je kunt niet zij-aan-zij met een auto de bocht door als er buiten de lijnen geen grip is.” Russell vergelijkt het gripniveau naast de ideale lijn met rijden op een natte baan terwijl je op slicks staat. “Het is te doen, maar het hangt ervan af of je goede races en iets goeds voor de coureurs wil bieden.”

Lees ook: Hamilton begreep strategie Mercedes in Miami niet: ‘Dat is hun taak’

Kortom, het was ‘echt moeilijk om op dit circuit te racen’, stelt Russell. “Ik weet niet wat ze in hemelsnaam met het asfalt hebben gedaan, maar buiten de lijn is het verschrikkelijk. Het is vreemd, bij elk ander nieuw asfalt op andere circuits – Jeddah en Melbourne – zijn ze gegaan voor echt hoge grip, goed racen op en naast de lijn, maar hier is het een beetje misgegaan.”