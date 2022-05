Mercedes-teambaas Toto Wolff sluit niet uit dat zijn team dit jaar terugkeert naar de oude spec van de W13 en afscheid neemt van de ‘sidepodloze’ versie van de bolide. Toch hint hij ernaar dat ze door zullen gaan met die ‘sidepodloze’ auto: “We moeten onze mensen het voordeel van de twijfel geven.”

Mercedes presenteerde bij de testdagen in Bahrein een flink gemetamorfoseerde W13. De brede sidepods waren verdwenen en ingeruild voor de smalle, verticale luchtinlaten. Destijds werd nog gedacht dat Mercedes daarmee een gouden ticket had gevonden, maar niets bleek minder waar. Het team worstelde enorm in de eerste vijf races van het seizoen en is nog niet snel genoeg om mee te doen om de zeges.

Ze hoopten in Miami, waar ze in de vrije trainingen experimenteerden, stappen vooruit te zetten, maar ze keken nog altijd tegen een enorme achterstand op Ferrari en Red Bull aan. Mercedes-teambaas Toto Wolff wil dan ook niet uitsluiten dat het team dit jaar alsnog terugkeert naar de Barcelona testdagen-spec. “Ik zou niets uitsluiten, maar we moeten onze mensen ook het voordeel van de twijfel geven”, zegt Wolff tegen Motorsport.com. “Zij hebben in het verleden geweldige raceauto’s geproduceerd en wij geloven dit de te volgen route is.”

De Formule 1 reist volgende week af naar Barcelona, waar de teams in februari kilometers maakten bij de testdagen. Dat is dus een goede gelegenheid om te zien hoe de auto nu presteert ten opzichte van februari en voor Mercedes is het dé kans om te zien of de filosofie van de smalle sidepods werkt. “Barcelona zal zeker een moment zijn waarop we in staat zijn om te correleren met wat we in februari hebben gezien en meer data te verzamelen”, stelt Wolff.

“Ik vind het ook vervelend om te zeggen dat we data moeten verzamelen en experimenten moeten doen, maar het is natuurkunde en geen mystiek, en daarom moet je de data ontrafelen”, aldus de Oostenrijker. Hoewel hij een overstap naar de oude spec niet uitsluit, benadrukt Wolff dat Mercedes toegewijd is aan het huidige concept. “Ik denk dat we ons nog steeds inzetten voor het huidige concept. Dat moet je ook zijn. Als je er niet in gelooft en je geeft het andere concept een kans van 50 procent, dan moet je nu overstappen. Wij zijn trouw aan het huidige concept.”

Foto: Motorsport Images