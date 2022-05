Mercedes-teambaas Toto Wolff is enthousiast over de Grand Prix van Miami. Als hij het evenement een cijfer zou moeten geven, dan zou dat een negen zijn: “Het was spectaculair.”

Het was de hele week al een groots feest in Miami, waar op woensdagavond de teambazen en coureurs al aan het Amerikaanse publiek gepresenteerd werden. Van de beroemdheden op de grid tot aan de politiebegeleiding voor racewinnaar Max Verstappen richting het podium, de eerste Grand Prix van Miami werd op grootse aangepakt en daar kon Mercedes-teambaas Toto Wolff wel van genieten.

“Dit evenement was spectaculair”, oordeelt Wolff. “De stad is letterlijk helemaal hyped rond de Formule 1. De steun van de fans is geweldig. Eerlijk gezegd heb ik nog nooit een race meegemaakt die zo’n buzz en belangstelling creëerde in een plaats als in Miami.” Dat was ook te merken in de paddock, waar veel beroemdheden te spotten waren. “Je kunt de paddock niet oversteken omdat er zoveel mensen zijn en dat is goed. Ik denk dat we blij moeten zijn dat we zo’n sterke steun hebben.”

Dat was dan voor het evenement rondom de Formule 1-race, de race zelf bood namelijk wel een stuk minder spektakel dan waar op gehoopt werd. Toch verdedigt Wolff de Grand Prix van Miami. “Je kunt zeggen wat je wilt, het was een primeur. Soms hebben circuits het mis. Deze deed het niet verkeerd.”

“We hadden twee goede DRS-zones en zelfs het scheuren van de baan in bocht 17 gaf een geweldige race. Het was heel moeilijk om te remmen in bocht 17. Als je naast de lijn kwam, dan verloor je natuurlijk een positie of twee.”

“Het is duidelijk dat de coureurs zullen zeggen ‘nou, dat is niet optimaal’, maar voor het racen en voor het vermaak, geweldig spul”, vervolgt Wolff. “Dat is precies hoe het zou moeten zijn.” Als Wolff de Grand Prix van Miami een cijfer moest geven, dan weet hij dat wel: “Een negen van de tien.”

Foto: Motorsport Images