Het was misschien nog niet waar Mercedes helemaal op gehoopt had, toch was Lewis Hamilton tevreden met de zesde tijd in de kwalificatie in Miami. Maar, benadrukt Hamilton, Mercedes heeft dus geen stap vooruit gezet na de veelbelovende vrijdag: “We moeten blijven werken.”

“Het was een beetje verwarrend met de snelheid van gisteren, we weten niet waarom we er sneller uit zagen dan dat we daadwerkelijk waren”, legt Hamilton uit. “Het was een beetje een verrassing om te zien dat we zo ver achteraan stonden in de derde vrije training. Dus het was een beetje zenuwslopend om de kwalificatie in te gaan.”

Na de vrijdag leek het er nog op dat Mercedes een stap vooruit had gezet, dat was ook waar het team op had gehoopt na veel uren in de fabriek. Toch bedroeg het verschil met Ferrari en Red Bull nog altijd bijna een volle seconde. “We hebben niet echt een stap vooruit gezet. We moeten gewoon blijven werken”, stelt Hamilton.

Desondanks is Hamilton tevreden met de zesde plaats. “Ik ben over het algemeen heel blij met het resultaat. Ik deed het beste wat ik kon met deze auto, die erg lastig te besturen is”, aldus de zevenvoudig wereldkampioen.

Mercedes-teambaas Toto Wolff was niet helemaal tevreden met het resultaat. “De kwalificatie was niet echt bevredigend, P6 en P12 is niet waar we horen te staan en niet waar we na de vrijdag dachten te staan. Hoewel we in sommige sessies glimpen van prestaties zien, zijn we nog steeds niet in staat om alles voor elkaar te krijgen. We hebben goede referentiepunten dankzij de vrijdag, we moeten alleen blijven begrijpen en ontwikkelen. Het is duidelijk dat we op dit moment een pijnlijk traject te gaan hebben”, aldus de Oostenrijker.