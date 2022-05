Zoals met elke nieuwe race beginnen de coureurs de Grand Prix van Miami met veel vraagtekens. Ferrari vaart op zijn betere wendbaarheid in de bochten, Red Bull gaat de strijd aan met een hogere topsnelheid. Welk wapen zal er doorslaggevend zijn vanavond?

Max Verstappen was naar eigen zeggen nog altijd zoekende, tot diep in Q3 zelfs. “Ik wist in dat tweede rondje zelfs nog steeds niet hoever ik kon gaan. Je probeert iets meer, je zoekt naar tijdswinst en toen brak de auto uit. Op een best gek moment eigenlijk.” Op dat moment stond Verstappen nog op een provisional pole maar zag hij de twee Ferrari’s alsnog boven zich eindigen. “Als je kijkt naar onze vrijdag ben ik dan nog best tevreden.” En daar houden de vraagtekens nog niet op, iets dat voor iedereen geldt.

Foto: Motorsport Images

Het is al vaak aangehaald, inhalen zou nog weleens erg lastig kunnen worden aangezien het verse asfalt buiten de racelijn erg stoffig en glad is. Op de vraag of de zijde van de startplek van invloed zal zijn, moest Verstappen ook het antwoord schuldig blijven. “Ik heb nog geen starts gedaan dus ik kan je in alle eerlijkheid geen antwoord geven. Ik ben vandaag vooral nog aan het leren geweest. Een circuit leren kennen en in het ritme komen, lukt meestal wel maar dat is op een stratencircuit toch anders. Dan kun je je die verloren baantijd van vrijdag niet veroorloven”, aldus Verstappen doelend op zijn dramatische vrijdag. De flinke regenbui van gisteravond zal ook zijn invloed hebben op de aangelegde racelijn.

Inhaalmogelijkheden zijn er met drie DRS-zones echter wel, gezien het aanzienlijke verschil in topsnelheid tussen de Red Bulls en de Ferrari’s. Aan het eind van het rechte stuk in de laatste sector liep de Red Bull in de kwalificatie 9 á 10 kilometer harder dan zijn tegenstrever. “Dat zou ons kunnen helpen maar twee auto’s voor je maken het wel ingewikkeld”, zei Verstappen. Ferrari haalt zijn voordeel dit weekend in de nauwe bochtige sectie die vooraf gaat aan het lange rechte stuk. “Daar zijn wij sneller”, constateerde Leclerc. “Het wordt morgen een flinke uitdaging maar we moeten het kunnen afmaken.”

Deze sectie die erg doet denken aan de historische centrumsectie van Bakoe, hij wordt gevormd door bochten 13, 14, 15 en 16. Het mag dan wel het langzaamste stuk van het circuit maar de combinatie is een scherprechter gebleken. Esteban Ocon crashte er in VT3 en moest de kwalificatie aan zich voorbij laten gaan. Verstappen (“Mickey Mouse-gedeelte, vind het niks”) wist zijn auto er ternauwernood uit de muur te houden. Sainz was op vrijdag het voornaamste slachtoffer van de betonnen muur en kreeg een flinke optater te verwerken met de nodige blauwe plekken en een stijve nek als gevolg.

Foto: Motorsport Images

Tijdens de coureursvergadering van vrijdag is deze muur ook onderwerp van discussie geweest, de coureurs drongen aan op de zachtere tecpro-optie maar de race-director Niels Wittich wees dat van de hand. Iets teveel kerb, een meter te laat remmen of te weinig rotatie: de links-rechts plus betonnen muur is in ieder geval hét recept voor een neutralisatie tijdens de race vandaag.

Longruns zijn er nauwelijks gereden op vrijdag maar Pirelli denkt wel te weten wat er morgelijk is, ondanks de extreme hitte en hoge luchtvochtigheidsgraad. “Normaal gesproken is een twee-stopper de beste keuze, voor een éénstopper is er weinig marge”, analyseert Pirelli-baas Mario Isola die ook nog een belangrijk aspect van de run-offs aanstipt. “We hebben gezien dat een uitstapje op het aangelegde extra ruwe asfalt veel schade kan aanrichten aan de band. En een foutje is snel gemaakt. De meest flexibele optie lijkt me medium-hard-medium. Een laatste stint op soft zou nog een optie kunnen zijn.”

En verder:

– Start Esteban Ocon na een chassiswissel achteraan. De crash van de Fransman zag er misschien niet heel ernstig uit, de impact werd vastgesteld op liefst 51G. “Dat was onnodig veel, we hebben erop aangedrongen om het met techpro aan te kleden maar daar is niet naar geluisterend. Onacceptabel. Dit was mijn hardste klap van mijn carriére tot nu toe.”

– Valtteri Bottas is bezig aan een positieve reeks bij zijn nieuwe team Alfa Romeo. Ondanks een schuiver vrijdag start hij vanavond vanaf P5. “Ik ben erg gelukkig, dat is vast ook te zien van buitenaf. Ik heb het naar mijn zin en voel de steun. Het is mooi dat mensen blij voor me zijn.”

– Lewis Hamilton staat naast zijn voormalige teammaat op P6. “Onze ontwikkeling gaat me niet snel genoeg maar dan is dit nog een prima resultaat.” Huidig teamgenoot George Russell was op vrijdag nog erg snel maar minder gelukkig (P12) op zaterdag: “De auto bleef maar stuiteren, ik kon er geen vat op krijgen. De banden gaven daardoor ook niet thuis.”

De race start om 21.30 uur Nederlandse tijd en is te zien via Viaplay en F1 TV.