Max Verstappen is tevreden met zijn derde startplek voor de Grand Prix van Miami. De regerend wereldkampioen zegt verrast te zijn dat hij zo competitief was in de kwalificatie na een dramatische vrijdag. Dat is ook meteen een verbeterpunt, meent Verstappen: “We moeten de weekenden minder moeilijk maken.”

Verstappen had de voorlopige poleposition in handen, maar wist dat hij zijn rondetijd moest verbeteren aangezien de Ferrari’s al in de eerste sector een stuk sneller waren. De Nederlander opende snel, maar had in bocht 6 een moment van overstuur en moest zijn ronde afbreken. “Ik heb het verkloot”, zei Verstappen op de boordradio na dat moment. “Ik had gewoon ineens te veel overstuur”, legde hij uit.

Vervolgens doken beide Ferrari’s inderdaad onder zijn tijd en moest Verstappen dus genoegen nemen met de derde plek. En dat kan hij ook. “Ik ben over het algemeen tevreden met de kwalificatie”, blikt Verstappen tevreden terug. “Ik deed gisteren letterlijk vier of vijf ronden. Vandaag moesten we dus nog steeds de baan leren kennen en een degelijke balans zien te vinden.”

Lees ook: Leclerc troeft Sainz af in spannende strijd om pole voor GP Miami, Verstappen derde

“Ik was eigenlijk verbaasd dat we in de kwalificatie alsnog zo competitief waren”, vervolgt Verstappen. “Het is geen gemakkelijke baan om te leren kennen. Van waar we vandaan komen hebben we het goed gedaan.”

Toch ziet de regerend wereldkampioen nog een verbeterpunt. “We moeten de weekenden minder moeilijk maken [voor onszelf]”, doelt hij op de moeizame vrijdag. Hij moest het door die problemen met minder data doen voor de kwalificatie. “Op deze manier wordt het altijd tricky. We maken een goede kans morgen. De topsnelheid is goed en de auto ligt behoorlijk goed. Ik kijk ernaar uit.”

Foto: Motorsport Images