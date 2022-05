George Russell zegt ‘in de war’ te zijn na de tegenvallende kwalificatie in Miami. De Mercedes-coureur had na de sterke vrijdag gehoopt om in Q3 te kunnen strijden voor een goede startpositie, maar eindigde als twaalfde: “De auto voelde compleet anders.”

Na de vrijdagtrainingen waren er wat vraagtekens bij Russell, die verrast was dat hij bovenaan stond na twee vrije traingen. Het leek er dan ook op dat Mercedes een stap vooruit had gezet, maar het team werd zaterdagmiddag weer met de neus op de feiten gedrukt: Lewis Hamilton deed het prima met de zesde tijd, Russell viel tegen met de twaalfde tijd. Opnieuw vraagtekens bij Russell dus.

“We zijn een beetje in de war, om eerlijk te zijn”, zei Russell na afloop van de kwalificatie. “Mijn kwalificatieronde van zojuist was langzamer dan de rondetijd die ik in de tweede vrije training noteerde. De auto voelde compleet anders vandaag. We worstelden weer veel met porpoising en ik kon de bochten niet echt aanvallen, dat is jammer omdat we de potentie hadden.”

“We zagen gisteren dat we erg snel waren, dat is allemaal verdwenen”, vervolgt Russell. “Ik weet niet echt waarom. Het is allemaal niet echt logisch op dit moment. Als we in de juiste window zitten, is de auto snel maar ik ben gewoon een beetje teleurgesteld in mezelf en het team omdat de potentie er was.”

Russell moest dus genoegen nemen met de twaalfde plek, maar had na de vrijdag op meer gehoopt. “Gisteren leek het er nog op dat we voor de poleposition zouden strijden, vandaag zijn we twaalfde. Dat is mijn slechtste kwalificatie van het jaar. Het is gewoon niet logisch, de performance schommelt enorme. Ik ben gewoon teleurgesteld dat ik Q3 misliep”, besluit de Brit.

Foto: Motorsport Images