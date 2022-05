Het was niet alleen voor de teams een verrassing, ook George Russell zelf begreep niet helemaal hoe het kon dat hij de vrijdag in Miami als snelste afsloot. Het is in ieder geval bemoedigend voor de Brit, al wil zich niet te veel laten meeslepen door dat resultaat: “Het is pas vrijdag.”

Mercedes gaf voorafgaand aan het weekend in Miami al aan dat het zou experimenteren nadat het de vorige vier races niet lekker liep voor het team. Ze hebben enkele updates meegenomen in de hoop de juiste ontwikkelingsrichting voor de rest van het seizoen te vinden. Dat lijkt geholpen te hebben, aangezien George Russell de vrijdag als snelste afsloot terwijl Lewis Hamilton de vierde tijd noteerde. Toch kwam het resultaat als een verrassing voor Russell.

“We weten niet echt waarom we zo hard van start zijn gegaan”, zegt Russell. “We wisten altijd wel dat de omstandigheden hier ons wel beter zouden liggen omdat we veel problemen hebben gehad met het opwarmen van de banden, zelfs in Bahrein waar de baan heel ruw is. Maar dit is de eerste echt hete race van het seizoen, dat heeft een grote rol gespeeld. De auto werkt goed, maar het is pas vrijdag: we laten ons niet meeslepen”, aldus de Brit.

Russell wil dus nog niet helemaal geloven dat Mercedes een stap vooruit heeft gezet met de nieuwe updates, maar hij merkte wel dat Mercedes de W13 nu wat lager op de grond kan rijden zonder dat het enorme gevolgen heeft voor de wegligging. “We weten dat dat altijd zal blijven,” doelt hij op het porpoising, “maar misschien werkt het op een lager niveau dan voorheen. In de run met veel brandstof voelde ik het wel en leek het niet veel beter te zijn. Als we dat kunnen doen met een auto die lager op de grond ligt, dan zullen we daar wel de beloning voor zien.”

“Je hebt ook races die soms jouw kant opvallen, soms heb je races die tegen je werken”, voegt Russell toe. “Imola was geen sterk circuit voor ons, maar van wat ik tot nu toe kan zien werkt de auto goed op Miami.”

